Serie A, Malagò: "Interspac progetto che può aiutare il calcio"

Nel corso della presentazione del progetto Interspac a “Se non ora, quando?” è intervenuto anche il Presidente del CONI Giovanni Malagò. Interspac è un’iniziativa voluta da Carlo Cottarelli di azionariato popolare che punta ad aiutare la proprietà nerazzurra dell’Inter nel suo ambizioso progetto di costruzione, e prevede la presenza sia di grandi investitori che potranno dare il proprio contrbuito alla società. Queste le sue parole:

“La vostra iniziativa merita attenzione, è un tema di grandissima attualità sia in Italia che all’estero, così come le leghe inferiori. Ci sono idee sul tavolo per cercare di risolvere una crisi finanziaria che travolge e attanaglia, che ha caratterizzato i bilanci di quasi tutte le squadre di Serie A. C’è stata la pandemia e i ricavi sono scesi in modo importante, non mi sembra che ci sia stata altrettanta volontà di abbassare i costi tenendo conto di quello che non si sarebbe incassato. Oggi bisogna fare qualcosa di diverso, le istituzioni stanno affrontando il problema ed è chiaro che non si può accumulare debiti e pensare che ci siano dei soggetti che rilevano delle posizioni”.

Anche il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina ha commentato positivamente l’iniziativa:

“Il tema azionariato diffuso come partecipazione popolare è una via da studiare per capire se sia in grado di alleggerire peso del grande indebitamento. Dopo anni, è tempo di valutare al meglio se e come si può integrare nel sistema calcio italiano che deve essere sempre più stabile e sostenibile”.

OMNISPORT | 24-09-2021 11:20