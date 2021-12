Serie A: mazzata del Giudice Sportivo a Luciano Spalletti

02-12-2021 14:40

Le proteste di ieri sera di Luciano Spalletti nei confronti dell’arbitro Pezzuto che ne hanno provocato l’espulsione prima che il gol della momentanea vittoria del Sassuolo, segnato da Defrel nel recupero, venisse annullato, sono costate carissime al tecnico del Napoli. Il Giudice Sportivo gli ha inflitto infatti due giornate di squalifica perché recidivo: aveva infatti applaudito ironicamente il direttore di gara Massa durante Roma-Napoli, ed era stato squalificato per una giornata.

Serie A, Giudice Sportivo: Luciano Spalletti squalificato per due giornate

Ecco il testo del comunicato della Lega di Serie A firmato dal Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea nella parte che riguarda gli espulsi: squalifica per due giornate effettive di gara a “SPALLETTI Luciano (Napoli): per avere, al 47° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale indirizzando reiteratamente al Direttore di gara espressioni gravemente irriguardose; infrazione rilevata da un Assistente; recidivo”. Spalletti quindi non potrà sedersi in panchina nelle partite della capolista Napoli contro Atalanta ed Empoli.

Serie A, Giudice Sportivo: un turno ad Abraham e Karsdorp

Tra i calciatori ammoniti, sono stati squalificati per un turno, entrambi arrivati alla quinta sanzione, i romanisti Tammy Abraham e Rick Karsdorp, il primo “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato”, il secondo “per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato”, salteranno la sfida con l’Inter e si vanno ad aggiungere a Omar Colley della Sampdoria ed Ethan Ampadu del Venezia, in attesa che si concluda oggi il quindicesimo turno con Torino-Empoli e Lazio-Udinese.

Serie A, Giudice Sportivo: multa di 2.000 euro a Zaniolo

Infine, per comportamento non regolamentare, è stata inflitta un’ammonizione con diffida e ammenda di 2.000 euro (quarta sanzione) a Nicolò Zaniolo, anche lui della Roma, “per avere simulato di essere stato sottoposto a intervento falloso in area di rigore avversaria”.

Guarda tutte le partite della Serie A 2021-2022 in diretta su DAZN!

OMNISPORT