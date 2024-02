Serie A: mercato, il pagellone dopo la finestra invernale: 7,5 alla Juventus, 5 a Napoli e Lazio

Calato il sipario sulla finestra invernale di mercato, è come sempre tempo di pagellone per le venti squadre di Serie A . Chi si è mosso meglio? Chi, invece, ha deluso le aspettative? Giuntoli ha dato una scossa nel finale alle operazioni della Juventus , Sabatini ha rivoluzione la Salernitana , dal Napoli era lecito aspettarsi molto di più, il Verona ha ceduto tutti i pezzi pregiati.

Mercato, le promosse: Juventus al top. Ok Roma, Monza, Genoa e Inter

Voto alto per la Juventus: 7,5. Perché oltre ad aver piazzato il colpo Tiago Djalò per la difesa, Giuntoli si è scatenato nelle battute finali del mercato regalando ad Allegri un pezzo importante a centrocampo: Carlos Alcaraz. L’argentino, omonimo dell’asso del tennis, arriva dal Southampton in prestito con diritto di riscatto fissato a 49,5 milioni. Bene il Monza (7) perché Zerbin e Djuric potranno dare tanto a Palladino e non è partito nessun big. Merita un 7 anche il Genoa, che ha rinforzato la rosa con la cessione milionaria di Dragusin al Tottenham. Spence, Cittadini, Ankeye e soprattutto Vitinha tra i botti più interessanti.

Alla Roma 6,5 per l’operazione Baldanzi e anche Angelino potrebbe rivelarsi un’arma preziosa. La partenza di Belotti peserà lì davanti? Stesso voto all’Inter che si è fatta trovare preparata: bisogna sopperire al ko di Cuadrado ed è stato subito annunciato Buchanan. Alla Fiorentina 6+ per Belotti (e Faraoni), ma fosse arrivato Gudmundsson il voto sarebbe stato ben più alto.

Le bocciate: Napoli, dov’è il difensore? Male Milan e Lazio, Verona da incubo

Mercato enigmatico, quello dei campioni d’Italia in carica del Napoli, chiamati quanto meno ad acciuffare il quarto posto. Da Dragusin a Perez a… Ostigard: il difensore, che doveva essere il primo acquisto della campagna di riparazione, non è affatto arrivato. E si è perso troppo tempo anche a centrocampo, dove andavano rimpiazzati Elmas, ceduto a fine dicembre al Lipsia, e Anguissa, partito per la Coppa d’Africa. Traorè ha bisogno di tempo dopo la malaria, Dendoncker non sposta gli equilibri. Ok Ngonge. Di fatto annunciata la partenza a fine stagione di Osimhen.

Mezzo voto in più al Milan, ma Gabbia e Terracciano aggiungono poco alla qualità della rosa. Bocciata la Lazio (5): la casella acquisti è rimasta vuota, via Basic. Cagliari da 5,5: Yerry Mina e Gaetano potrebbero non bastare per la salvezza. Cinque al Lecce, che ha perso Strefezza. Stesso voto all’Udinese, mentre al Verona va assegnato un 4. Baroni ha perso tutti i suoi elementi più forti: dovesse salvarsi, sarebbe un autentico miracolo sportivo.

Mercato invernale, il pagellone delle altre: dall’Atalanta al Torino

Sufficienza per l’Atalanta, che non aveva bisogno di chissà quali innesti: dal Verona ecco Hien e Diao. Blindato Zirkzee almeno fino a giugno, il Bologna (6) pensa al futuro con Castro: da tenere d’occhio. L’Empoli (6) ha sì perso Baldanzi, ma Zurkowski sta incantando. E occhio alla scommessa Niang. Per il resto, c’è Nicola: lo specialista delle salvezza impossibili. Diverse operazioni per il Frosinone (6): bene Valeri e Zortea.

La rivoluzione della Salernitana ultima in classifica griffata Sabatini andrà valutata nel tempo: Jerome Boateng è il nome di punta. Sei anche al Sassuolo: per Dionisi Doig e Kumbulla. Il Torino (6) saluta Radonjic e accoglie Masina, Lovato e Okerere.

