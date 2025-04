Monza-Como 1-3, pagelle: Diao e Vojvoda regalano il derby a Fabregas, Nesta ritrova Mota ma saluta la A

Top e flop: Diao migliore in campo con gol ed assist, bene anche Ikoné e Vojovda che segna un eurogol. Disastro difensivo di Pedro Pereira, male Kempf

Tutto troppo facile per il Como che all’U-Power Stadium trafigge per 3-1 il Monza – che ormai sta per lasciare la massima categoria – nel derby lombardo, il primo di serie A. Un solo gol segnato dai padroni di casa, dopo 5′ di gioco, e poi poco o nulla nel resto della gara: sul lancio di Kyriakopoulos, che Kempf legge male, Dany Mota ne approfitta e apre un destro all’angolino che trafigge Butez. Ma, al Como bastano dieci minuti per trovare il pari: Ikoné, servito da Diao, si accentra dalla destra dell’area di rigore, salta due uomini e scaglia un sinistro imprendibile per Turati. Sul finire di tempo arriva il raddoppio degli ospiti: sul passaggio di Caqueret, Pedro Pereira interviene in modo scomposto e la palla arriva a Diao, che tutto libero davanti a Turati non sbaglia e segna la rete dell’1-2. Al 45′ c’è un episodio da moviola: rigore annullato a Dany Mota, atterrato in area da Butez, per posizione irregolare di partenza dell’attaccante portoghese.

Ad inizio ripresa il Monza ha però l’opportunità di pareggiare: al 50′, con un colpo di testa da posizione ravvicinata, Dany Mota fallisce il tap-in, dopo il salvataggio di Butez. Dal gol mangiato si passa al gol subito in meno di un minuto: il Como si porta sul 3-1 con un destro potentissimo di Vojvoda da posizione defilata, con un tiro che termina nell’incrocio sul primo palo. La squadra di Fabregas vola in 13a posizione, a quota 33 punti; la squadra di Nesta, invece, resta all’ultimo posto e si prepara a salutare la Serie A.

Monza-Como, la chiave tattica della gara

Nesta schiera i brianzoli in campo con il 3-5-2. Il Monza deve rinunciare agli indisponibili Pessina e Zeroli. Rispetto alla gara di Cagliari spazio a Ciurria al posto di Castrovili.

Il Como – in campo con il solito 4-2-3-1 – deve fare a meno dell’infortunato Dossena. Dopo il pareggio di Empoli Fabregas ne cambia quattro: Alex Valle per Moreno sulla fascia sinistra, Cacqueret mediano per Sergi Roberto, Ikonè a destra e Paz sulla trequarti, Douvikas centravanti, alla prima da titolare in seria A.

Il Monza tenta di costruire dal basso ma trova il pressing alto del Como che sulla riaggressione conquista numerosi palloni per poi ripartire in contropiede. La squadra di Fabregas si rende pericolosa sotto rete grazie alla rete di passaggi, gestita da Nico Paz, tra le linee difensive avversarie.

I top e flop del Monza

Dani Mota 7. Apre le marcature dopo 5′ di gioco: approfitta di un errore di lettura di Kempf sul lancio di Kyriakopoulos, ruba palla al difensore tedesco e con il destro infila l’angolino alla sinistra di Butez. Al 48′ va vicino alla rete del pareggio colpendo una traversa con un colpo di testa da posizione ravvicinata.

I top e flop del Como

Diao 7.5. Gol e assist. Al 16′ serve un pallone sfruttato da Ikoné da posizione defilata, al 39′ sigla la rete del vantaggio dopo aver sfruttato uno stop maldestro di Pedro Pereira.

