Serie A, Napoli-Inter trasmessa in tutto il mondo

Grande attenzione planetaria per il match della 36esima giornata in programma allo stadio "Diego Armando Maradona"

19-05-2023 12:59

Secono quanto riportato dal sito ufficiale del Napoli, riflettori planetari accesi sullo Stadio Maradona domenica 21 maggio per Napoli-Inter. La partita, valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A, sarà seguita in tutto il mondo, un match che vedrà la copertura televisiva dei 5 Continenti.

In USA la gara sarà trasmessa da CBS, in diretta, su Paramount+ (OTT) e su CBS Sports Network (canale lineare);

In Medioriente, la partita sarà trasmessa, in diretta, da Starzplay (OTT) e da Abu Dhabi Media su Abu Dhabi Sport Premium 1 (canale lineare);

In Russia, sfida trasmessa da Match TV, in diretta, su Match Football 1 (canale lineare).

Previsto il collegamento delle maggiori nazioni europee, a testimonianza dello spettacolo che il big-match della trentesaiesima giornata sarà in grado di offrire nonostante, di fatto, solo i nerazzurri concorrono per un vero e proprio obiettivo di classifica: Napoli-Inter verrà seguita in Inghilterra, Spagna, Germania, Russia, Polonia, Bulgaria, Grecia, Portogallo, Olanda, Slovacchia, Kosovo e delle centro-sudamericane quali Argentina, Brasile Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cile, Messico, Uruguay, Paraguay e Venezuela.

Collegati anche tantissimi altri paesi nei quattro anggoli del mondo Georgia, Australia, Cina, Giappone, Canada, gli Stati africani di Angola, Burkina Faso, Camerun, Capo Verde, Costa d’Avorio, Egitto, Marocco, Mozambico, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Seychelles, Kenya, Zimbabwe.

Copertura anche in Asia con collegamenti in Bangladesh, Brunei, Cambogia, Indonesia, Filippine, Mongolia, Singapore, Thailandia e Vietnam.