Serie A 2022-2023, Napoli-Milan: le probabili formazioni

Manca Osimhen, sostituito da Simeone, nel Napoli; i rossoneri dovrebbero disporsi con la difesa a 4 e davanti manca Ibrahimovic

02-04-2023 09:35

Il big-match della 28esima giornata si gioca oggi alle 20:45 al Maradona tra la capolista Napoli e il Milan. Gli azzurri sono senza Osimhen, al suo posto giocherà Simeone; per il resto, i soliti ballottaggi tra Politano e Lozano e tra Mario Rui e Olivera. Il Milan dovrebbe disporsi con la difesa a 4, Diaz e Saelemaekers in lizza per un posto, Giroud unica punta e Ibrahimovic di nuovo ai box.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Brahim Diaz, Krunic, Leao; Giroud. All. Pioli.