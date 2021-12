Serie A: nessuna decisione su Udinese-Salernitana. Calhanoglu tra gli squalificati

23-12-2021 17:37

Sono otto i calciatori squalificati dal giudice sportivo per una giornata dopo il 19° turno del campionato di Serie A: Francis Tessman e Mattia Caldara (Venezia), Kristoffer Askildsen (Sampdoria), Hakan Calhanoglu (Inter), Dalbert (Cagliari), Remo Freuler (Atalanta), Mario Rui (Napoli), Stefano Sturaro (Genoa). E’ stata poi inflitta una multa di 3.000 euro alla Lazio poiché i suoi “tifosi” hanno lanciato due petardi in campo durante il primo tempo col Venezia.

Nessuna decisione, infine, è stata presa su Udinese-Salernitana, che non si è giocata per la mancata presentazione della squadra allenata da Colantuono in Friuli, bloccata dall’ASL a causa dei contagi da Covid. La società campana ha infatti preannunciato reclamo sul possibile 0-3 a tavolino, bloccando così l’iter della giustizia sportiva.

