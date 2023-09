Top e flop 4ª giornata: le pagelle di serie A senza pietà. Thuram meraviglia, Vlahovic implacabile, Pioli suonato, Kvara perso

La quarta giornata del campionato di serie A 2023/24 con i nostri immancabili top e flop, con un pizzico di irriverenza tra promossi e bocciati

19-09-2023 16:34

Inter padrona, di Milano e non solo. Dopo appena 4 giornate c’è una sola squadra al comando, di nerazzurro vestita. La squadra di Inzaghi asfalta il Milan nel derby, mica una partita da niente, e si prende in solitario la prima posizione in classicia a punteggio pieno. A tenere il passo la Juventus che tra mille guai, i conti che non tornano, i casi Bonucci e Pogba affossa la Lazio e Sarri e si issa al 2° posto.

Che fine ha fatto il Napoli di Spalletti è facile chiedersi dopo il mezzo tonfo di Genova mentre la Roma finalmente si sblocca, forse anche troppo, contro la malcapitata Empoli. Dunque partiamo col nostro viaggio tra i top e flop della serie A. Con un po’ di cattiveria e un pizzico di ironia. Che nessuno si offenda…

Top e Flop della quarta giornata di serie A

Bani TOP 9: francobolla Osimhen come pochi ci erano riusciti sul globo terraqueo nelle ultime due stagioni e poi si prende anche il lusso di segnare il gol che fa sognare Genova e il Genoa. Ma cosa volete di più? Protagonista!

Caldirola FLOP 3: come sbagliare tutto nell’arco di 90 minuti, anzi, anche meno. Si fa ammonire, provoca un rigore e poi forse in preda alla smania di andare via prima dallo stadio per evitare il traffico del rientro della domenica, si fa cacciare dall’arbitro. Giornataccia!

Thuram TOP 8: e chi l’avrebbe detto che ‘sto francese figlio d’arte avrebbe impressionato così tanto e in così breve tempo. Chiedere al povero Thiaw che ancora lo sta cercando per San Siro. Impressionante!

Mkhitaryan TOP 10: Pronti via, segna. Nella ripresa ne segna un altro. Farlo giocare è come mettere i soldi in banca, anzi di più. Alla faccia della carta d’identità.

Thiaw FLOP 4: soffre maledettamente tutti quelli che capitano dalle sue parti. Sta ancora cercando Thuram ma non è che con Dumfries gli sia andata meglio. Su con la vita…

Kvaratskhelia FLOP 5: per la seconda settimana di fila finisce in classifica. Che succede Kvara? L’anno scorso dicevamo che faceva cose non si vedevano facilmente; e lo ripetiamo anche adesso. Fa cose che non gli avevamo mai visto fare come sparacchiare, sbagliare finte e dribbling e innervosisrsi tanto da mandare a quel paese l’allenatore. Dai su, che l’autunno ci ridia il vero Kvara!

Pioli FLOP 5: sbaglia tutto, prima, dopo e durante il derby. Probabilmente sarà uscito anche dall’uscita sbagliato dello stadio e messo le chiavi sbagliate della porta di casa. La perla dei 4 minuti di dominio resterà ancora a lungo nei meme e negli sfottò di mezza Milano e dintorni.

Colpani e Krstovic TOP 7: non si fermano nemmeno giocando l’uno contro l’altro e infatti si annullano a vicenda, anzi al Brianteo di Monza.

Cheddira TOP 8: A Bari lo conoscono bene, e a Frosinone lo conosceranno ancora meglio. Forte, forte, forte, il suo biglietto da visita? Un gol e un assist. Roba da uomini duri e calciatori forti.

Zanetti FLOP 0: come i punti raccolti finora dal suo Empoli a fronte di una caterva di gol subiti. Urge un’inversione di trend e di marcia. Altrimenti la sola inversione che farà sarà quella per tornare a casa.

La Roma TOP 7: come i gol fatti al malcapitato Empoli. Ma servirà un’altra prova del nove per capire quanto questa squadra, coi vari Dybala, Lukaku, Sanches, potrà dire la sua.

Supertop della quarta giornata: Vlahovic

Vessato, svalutato, quasi venduto. E poi? La rinascita come l’araba fenice. Colpisce due volte la Lazio, riscattando il rigore gettato alle ortiche a Empoli. Segna peraltro di destro, il suo non piede. Sprazzi del Vlahovic che la Juve aveva pensato di prendere? Il tempo lo dirà, per ora Dusan sta facendo ricredere in parecchi, forse lo stesso Allegri.

Sperflop quarta giornata: Garcia

Ahiaiai Rudi! Ha in mano una bomba a orologeria che Spalletti sapeva far esplodere nel verso giusto, con impeto di gioco, spettacolo, gol e soprattutto rendimento e vittorie. Attenti però quella stessa arma potrebbe scoppiargli in mano se non la sa usare nel modo giusto.