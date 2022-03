Serie A: pareggio tra Fiorentina e Verona, Sassuolo scatenato

06-03-2022 17:11

Il match per l’Europa tra Fiorentina e Verona termina con un 1-1 che non fa felice nessuno. Al gol di Piatek, abile ad arrivare per primo sulla palla dopo un rimpallo, risponde subito Caprari su calcio di rigore.

Sassuolo invece scatenato contro il Venezia. Raspadori approfitta dell’errore di Svoboda e porta i compagni in vantaggio al 2′. Neroverdi che chiudono i conti con addirittura tre rigori: due realizzati da Berardi, uno da Scamacca. Inutile la rete sul 3-0 di Henry, la partita si chiude 4-1 per gli ospiti. Solo 0-0 invece tra Bologna e Torino.

