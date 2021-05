Serie A, Roma-Lazio: le probabili formazioni

La 37a giornata del campionato di serie A, mette di fronte Roma e Lazio per il derby della Capitale.

Le formazioni di Fonseca e Inzaghi scenderanno in campo all’Olimpico per l’onore cittadino, ma anche per ambizioni di classifica: i giallorossi devono difendere la settima posizione dalla minaccia Sassuolo, mentre i biancocelesti sperano ancora nel complicatissimo aggancio al quarto posto (il Napoli è a +6 con una gara in più).

Sono tanti gli indisponibili tra le fila giallorosse: difficile il recupero di Spinazzola e Veretout mentre Smalling spera di tornare nell’undici titolare. Sicuramente out Calafiori e Pau Lopez oltre a Zaniolo. in porta ballottaggio tra Mirante e Fuzato, con il secondo favorito mentre in attacco, Dzeko è favorito su Mayoral che scalpita.

Nella Lazio rientrano i titolari dopo il turnover contro il Parma. Ci sarà Reina, in difesa il trio Marusic – Acerbi – Radu. Panchina per Luiz Felipe, ormai recuperato dall’infortunio. A metà campo Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto, sulle fasce Lazzari e Lulic, favorito su Fares. Davanti Correa e Immobile.

PROBABILI FORMAZIONI

Roma (4-2-3-1): Fuzato; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Bruno Peres; Cristante, Villar; Mkhitaryan, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. Allenatore: Fonseca

Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi

OMNISPORT | 14-05-2021 10:04