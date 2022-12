Serie A, Roma: lo United possibile su Abraham

31-12-2022 10:33

La Roma sta facendo i conti con la caduta drastica delle prestazioni del proprio attaccante, l’inglese ex Chelsea Tammy Abraham. Dopo una prima stagione clamorosa culminata col successo in Conference League, in questa stagione la punta sta faticando tantissimo, anche se pare che abbia ancora degli estimatori.

Come riportano dall’Inghilterra, e precisamente dal portale Teamtalk, pare che il Manchester United sia interessato a riportare l’inglese in Premier League. Questo perchè i Red Devils devono trovare il sostituto di Cristiano Ronaldo, svincolatosi a novembre e ora ufficiale all’Al Nassr, in Arabia Saudita.