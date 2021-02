Serie A, Roma-Milan: probabili formazioni

Sarà l’Olimpico di Roma il teatro dell’ultima partita della quinta di ritorno in Serie A, che non avrà posticipi al lunedì in vista del turno infrasettimanale.

Quello in programma domenica alle 20.45 tra Roma e Milan, entrambe in campo dopo le rispettive fatiche di Europa League, si annuncia come un confronto interessante e incerto tra la seconda e la quarta forza del campionato, separate da cinque punti.

Fonseca recupera qualche pezzo in difesa, ma è senza l’infortunato Dzeko: fiducia a Borja Mayoral.

Pioli conferma invece la formazione sconfitta nel derby: ancora out Bennacer e ancora panchina in avvio per Leao.

Roma-Milan, probabili formazioni.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Fazio; Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral. All.: Fonseca.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Tonali, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All.: Pioli.

OMNISPORT | 27-02-2021 11:58