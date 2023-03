Serie A, Roma-Sassuolo: le probabili formazioni

Mourinho senza Pellegrini e Belotti. Dionisi orientato su Pinamonti nel ballottaggio con Defrel

12-03-2023 09:15

Qualche assenza di troppo in casa Roma: dalla partita di Europa League contro la Real Sociedad, Lorenzo Pellegrini è uscito piuttosto malconcio con trenta punti alla testa. Frattura alla mano destra, poi, con intervento chirurgico programmato a giorni, per il “Gallo” Belotti. Sponda neroverde, là davanti, Pinamonti in vantaggio su Defrel, e di turno. Le probabili formazioni della sfida dell’Olimpico con fischio d’inizio alle 18 e direzione arbitrale affidata a Michael Fabbri di Ravenna:

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Wijnaldum, Matic, Spinazzola; Dybala, El Shaarawy; Abraham. All.: Mourinho.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Obiang, Henrique; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All.: Dionisi.