Serie A, Roma: squadre interessate a Karsdorp

13-12-2022 20:33

Il terzino olandese della Roma Rick Karsdorp è ormai un separato in casa nella Capitale e si appresta a fare le valige in questa sessione di calciomercato invernale. Le frizioni con il tecnico José Mourinho sono ormai insanabili, anche se al momento il giocatore si ata allenando a Trigoria, rimanendo integrato nel gruppo al fine di non svalutarlo ulteriormente.

Al momento le richieste arrivano principalmente dalla Premier League, dove il Fulham sembra interessato, anche se non pare disposto a investire i 10 milioni richiesti dai giallorossi.

In Italia guardano attentamente Juventus e Torino.