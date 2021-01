Serie A, Roma-Verona: probabili formazioni

Nessuna tregua in casa giallorossa tra Dzeko e Fonseca. Il mister portoghese lo ha escluso dagli allenamenti di squadra per tutta la settimana e non ha intenzione di cambiare idea per cui è esclusa la sua convocazione per la gara casalinga di domenica sera che chiuderà la 20a giornata.

Mkhitaryan è tornato in gruppo, ma non è al 100%. Con Pedro ancora ai box, il rientro dell’armeno è sicuramente una buona notizia ma Carles Perez resta favorito per un amaglia da titolare. In porta torna Mirante.

Sulla sponda veronese Juric sta valutando anche se buttare subito nella mischia i nuovi arrivati. In difesa quindi rivedremo Dimarco nella linea a tre. In mediana Tameze al momento è favorito su Sturaro mentre davanti è ballottaggio tra Kalinic e Lasagna. L’ex Udinese è appena arrivato ma ha ritmo e minuti nelle gambe.

PROBABILI FORMAZIONI:

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral. All. Fonseca

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Lovato, Gunter; Faraoni, Ilic, Tameze, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic. All Juric

OMNISPORT | 29-01-2021 13:15