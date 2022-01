Serie A, Roma: vicinissimo Sergio Oliveira

09-01-2022 13:13

Se ne parla da qualche giorno, e ormai sembra che siano davvero alle battute finali. È il Tempo oggi a fare il punto della situazione, con la trattativa tra il capitano del Porto e la Roma di José Mourinho che ormai è quasi conclusa.

La Roma punta a chiudere l’operazione durante la prossima settimana e anche nelle ultime ore i contatti con il Porto sono proseguiti. Entrambi i club sono allineati sulla formula del trasferimento, che prevedere un prestito oneroso con diritto di riscatto per un’operazione complessiva che dovrebbe superare i 15 milioni. Rimangono solo alcuni dettagli di natura tecnica, ma il 29enne sembra desideroso di provare una nuova esperienza in un nuovo campionato, e alla Roma servono le sue geometrie in mezzo al campo.

