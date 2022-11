Serie A, Roma: Volpato dice di no all'Australia, vuole la maglia azzurra

08-11-2022 14:00

Cristian Volpato, 19 anni il prossimo 15 novembre, ha declinato la convocazione al Mondiale in Qatar con la nazionale australiana, sognando di indossare un giorno la maglia azzurra, avendo già fatto il percorso con le giovanili nell’Under 19 e nell’Under 20.

Cresciuto a Camperdown (sobborgo di Sydney) era stato chiamato da Graham James Arnold, Commissario Tecnico dell’Australia, nella lista ufficiale dei 26.Come da lui stesso ammesso, tuttavia, il ragazzo ha rifiutato. Queste le parole del tecnico australiano riportate da Eurosport:

“Fino alle 23 di ieri notte stavo cercando di convincere Volpato a essere della squadra, non è stata una mia decisione. Ho parlato con Cristian tre volte. E prima gli avevo parlato altre volte. Ieri gli ho detto che era tra i 26 convocati per il Mondiale. Lui mi ha detto che ci voleva pensare e parlare con le persone a lui vicine per cercare di capire cosa fosse meglio per la sua carriera. Più tardi ha deciso di declinare la mia offerta di giocare per l’Australia in Qatar. È stata una sua decisione, adesso preferisco concentrarmi sui ragazzi che abbiamo e ai giovani che arriveranno. Cristian non ha voluto fare una decisione così grande in questo momento della sua carriera e va bene così”.