Raggiunto dalla Gazzetta dello Sport, Ronaldo si è soffermato sul nuovo campionato di Serie A: “Scudetto? Per me la grande favorita resta l’Inter campione in carica”.

Il brasiliano ha parlato anche dell’addio di CR7: “Quella tra Cristiano e la Juventus è stata una bella storia e ha portato benefici al calcio italiano, lo ha fatto riscoprire nel mondo, lo ha reso di nuovo competitivo ai massimi livelli. Un magnifico passaggio”.

OMNISPORT | 07-09-2021 09:11