Serie A, Sampdoria-Juventus: probabili formazioni

Insidiosa trasferta per la Juventus, che apre il girone di ritorno sul campo della Sampdoria, una delle squadre più in forma del momento e reduce da tre vittorie nelle ultime cinque partite, tra le quali quella in casa contro l’Inter.

L’ex Ranieri, ancora privo di Gabbiadini, conferma l’attacco formato da Quagliarella, altro ex e obiettivo di mercato dei bianconeri nei primi giorni di gennaio, e Keita.

Dall’altra parte Pirlo, che ritrova la squadra contro la quale debuttò da allenatore nella gara d’andata, pensa di dosare le forze in vista della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter: Chiellini può far rifiatare De Ligt e Rabiot prendere il posto di Arthur o Bentancur.

Sampdoria-Juventus, le probabili formazioni:

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Jankto; Keita, Quagliarella. Allenatore: C. Ranieri.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Arthur, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. Allenatore: A. Pirlo.

OMNISPORT | 29-01-2021 11:03