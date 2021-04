Serie A, Sampdoria-Napoli: le probabili formazioni

Dopo la sconfitta contro la Juventus che ha interrotto la serie di quattro vittorie consecutive il Napoli non può più sbagliare in casa della Sampdoria per non perdere altro terreno nella rincorsa ad un posto in Champions League.

Alle 15 di domenica a Marassi azzurri sul campo di una Sampdoria ormai salva, ma reduce dalla vittoria sfiorata in casa del Milan.

Gattuso ripresenta Ospina tra i pali e Manolas in difesa, in attacco Mertens parte dalla panchina a vantaggio di Osimhen.

Nella Samp emergenza a centrocampo per le assenze contemporanee di Ekdal e Thorsby: spazio a Askildsen.

Sampdoria-Napoli, le probabili formazioni.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Askildsen, Damsgaard; Gabbiadini, Quagliarella. All.: C. Ranieri.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All.: G. Gattuso.



OMNISPORT | 10-04-2021 11:36