Serie A, Sampdoria-Verona: le probabili formazioni

Alle ore 15.00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova si alza il sipario su Sampdoria-Verona. Entrambe le squadre vengono da una sconfitta, e sono per di più appaiate in classifica al nono e decimo posto, con poche pretese ancora dal proprio campionato, visto la posizione tranquilla che occupano.

La Sampdoria si avvicina al match contro il Verona con il solo Torregrossa sicuramente indisponibile per la gara. Tanti dubbi attorno a Quagliarella, al momento in dubbio per un fastidio muscolare; sembra potercela fare, ma è in forse per giocare dall’inizio.

Il Verona di Juric deve fare i conti con le assenze dei vari Vieira, Favilli e Cetin che sono ancora indisponibili, mentre Gunter è in dubbio per il match, ma dovrebbe in ogni caso partire dalla panchina.

PROBABILI FORMAZIONI

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Damsgaard; Quagliarella, Gabbiadini. All. Ranieri

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Ceccherini, Dimarco; Faraoni, Veloso, Tameze, Lazovic; Zaccagni, Barak; Lasagna. All. Juric

OMNISPORT | 16-04-2021 09:58