Serie A, Sassuolo: i convocati di Alessio Dionisi

Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha appena diramato la lista dei convocati che prenderanno parte alla trasferta di Verona, dove domani alle ore 18:30 ci sarà il debutto tra i neroverdi e l‘Hellas. Il Sassuolo viene da tre successi esterni di fila contro il Verona in campionato, senza subire gol, e non ha mai vinto quattro trasferte di fila contro una singola avversaria in Serie A.

Ecco le scelte del tecnico del Sassuolo:

PORTIERI: Consigli, Pegolo, Satalino

DIFENSORI: Ayhan, Chiriches, Ferrari, Muldur, Peluso, Rogerio, Poljan

CENTROCAMPISTI: Djuricic, Frattesi, Lopez, Magnanelli, Traore

ATTACCANTI: Boga, Caputo, Defrel, Haraslin, Oddei, Raspadori, Scamacca

OMNISPORT | 20-08-2021 18:39