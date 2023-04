Serie A 2022-2023, Sassuolo-Juventus: le probabili formazioni

Dionisi deve fare a meno di Berardi infortunato, favorito per sostituirlo è Bajrami. In casa bianconera riposano Gatti e Milik

16-04-2023 09:11

Il Mapei Stadium attende, oggi alle 18, la sfida tra Sassuolo e Juventus. Un’assenza pesante in casa emiliana, quella dell’infortunato Berardi, che sarà probabilmente sostituito da Bajrami, anche se Dionisi non si è sbottonato completamente. La Juve fa poco turnover pur essendoci la Coppa, a riposo Gatti e Milik. Vlahovic dovrebbe fare coppia con Chiesa in attacco, visto che Kean è out. Pogba potrebbe entrare per alcuni minuti nella ripresa, come successo contro lo Sporting Lisbona.

Ecco le probabili formazioni:

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogério; Frattesi, Lopez, Henrique; Bajrami, Pinamonti, Laurienté. All. Dionisi.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Bonucci, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri.