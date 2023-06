Serie A, si riparte il 20 agosto

Non è ancora andata in archivio questa stagione – manca lo spareggio tra Spezia e Verona – e già si pensa alla prossima

05-06-2023 09:32

Ieri sera si è conclusa la 38esima giornata di Serie A e sono stati emessi quasi tutti i verdetti. Ci sarà infatti l’appendice dello spareggio per non retrocedere tra Spezia e Verona, squadre che hanno concluso a pari merito al quartultimo posto della classifica. Si pensa però già alla prossima stagione, che in estate culminerà poi con gli Europei e le Olimpiadi di Parigi 2024.

La Serie A, con il Napoli campione in carica, tornerà in campo il prossimo 20 agosto per la prima giornata. La conclusione del campionato è prevista per domenica 26 maggio 2024. A comunicare le date è stata la Lega di Serie A. Tre le pause per le partite della Nazionale tra settembre e novembre: il 10 settembre, il 15 ottobre e il 19 novembre.

Sabato 30 dicembre si giocherà regolarmente, tranne per le squadre impegnate nella Supercoppa italiana (nuova formula l’anno prossimo, ci saranno quattro club). Si giocherà poi anche la settimana successiva, il giorno dell’Epifania, sabato 6 gennaio 2024. Come detto, il 26 maggio ci sarà l’ultima giornata di Serie A.

Oltre che lo spareggio tra Spezia e Verona, che ci dirà chi resterà in Serie A e chi invece retrocederà in Serie B, non sappiamo ancora quale sarà la terza squadra che dalla serie cadetta arriverà nella massima serie. Si giocheranno il posto nella finale dei play off il Bari e il Cagliari. Al momento, queste sono le altre 18 partecipanti: Atalanta, Bologna, Empoli, Fiorentina, Frosinone, Genoa, Inter, Juventus, Lazio, Lecce, Milan, Monza, Napoli, Roma, Salernitana, Sassuolo, Torino, Udinese.