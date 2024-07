Serie A spezzatino spalmata su 4 giorni da subito, domenica pomeriggio svuotata: la polemica

Anticipi e posticipi delle prime tre giornate, si parte subito con il frazionamento del torneo: da settembre si giocherà sempre dal venerdì al lunedì

Probabilmente oggi sarebbe stata costretta a cambiare il testo di una sua celebre canzone Rita Pavone. Oltre 40 anni fa Pel di carota cantava: “Perché, perché. La domenica mi lasci sempre sola. Per andare a vedere la partita di pallone. Perché, perché Una volta non ci porti pure me”. Con il calcio moderno la domenica pomeriggio potrà essere passata in famiglia quasi sempre perché il nuovo format del campionato l’ha quasi del tutto svuotata. A regime saranno solo due le partite della domenica alle 15: il campionato spezzatino, che da anni sta prendendo sempre più piede, è diventato una realtà totale. Si giocherà dal venerdì al lunedì sempre e sin dalle prime tre giornate ci sarà una spalmatura fortissima delle partite.

Decisi anticipi e posticipi delle prime tre giornate

Saranno le sfide Genoa-Inter e Parma-Fiorentina ad aprire ufficialmente la stagione 2024/25 della Serie A il prossimo 17 agosto alle 18.30. La Lega Serie A ha infatti svelato ufficialmente anticipi e posticipi delle prime tre giornate della Serie A 2024/25. Come di consuetudine saranno i campioni in carica (come successo anche l’anno scorso col Napoli) a togliere i veli alla stagione.

Monday nigth già alla prima giornata

Tra le altre big, il Milan esordirà sabato 17 agosto alle 20.45 in casa contro il Torino, mentre la Juventus sarà di scena lunedì 19 agosto alle 20.45 in casa contro il Como per un Monday night che parte sin dalla prima giornata.

Lo schema delle partite a regime

La terza giornata non avrà la partita del lunedì perché ci sono gli impegni delle nazionali, ma dalla quarta giornata in poi lo spezzatino sarà definitivo, con le partite spalmate su 4 giorni secondo questo schema

Venerdì, ore 20.45 – slot DAZN

– slot DAZN Sabato, ore 15.00 – slot DAZN

Sabato, ore 18.00 – slot DAZN

– slot DAZN Sabato, ore 20.45 – slot DAZN e Sky

Domenica, ore 12.30 – slot DAZN

Domenica, ore 15.00 – slot DAZN

Domenica, ore 15.00 – slot DAZN

Domenica, ore 18.00 – slot DAZN e Sky

– slot DAZN e Sky Domenica, ore 20.45 – slot DAZN

Lunedì, ore 20.45 – slot DAZN e Sky

Gli anticipi e i posticipi dei primi tre turni

1ᵃ GIORNATA ANTICIPI E POSTICIPI

Sabato 17 agosto

Genoa-Inter ore 18.30

Parma-Fiorentina ore 18.30

Empoli-Monza ore 20.45

Milan-Torino ore 20.45

Domenica 18 agosto

Bologna-Udinese ore 18.30

Verona-Napoli ore 18.30

Cagliari-Roma ore 20.45

Lazio-Venezia ore 20.45

Lunedì 19 agosto

Lecce-Atalanta ore 18.30

Juventus-Como ore 20.45

2ᵃ GIORNATA ANTICIPI E POSTICIPI

Sabato 24 agosto

Parma-Milan ore 18.30

Udinese-Lazio ore 18.30

Inter-Lecce ore 20.45

Monza-Genoa ore 20.45

Domenica 25 agosto

Fiorentina-Venezia ore 18.30

Torino-Atalanta ore 18.30

Napoli-Bologna ore 20.45

Roma-Empoli ore 20.45

Lunedì 26 agosto

Cagliari-Como ore 18.30

Verona-Juventus ore 20.45

3ᵃ GIORNATA ANTICIPI E POSTICIPI

Venerdì 30 agosto

Venezia-Torino ore 18.30

Inter-Atalanta ore 20.45

Sabato 31 agosto

Bologna-Empoli ore 18.30

Lecce-Cagliari ore 18.30

Lazio-Milan ore 20.45

Napoli-Parma ore 20.45

Domenica 1 settembre

Fiorentina-Monza ore 18.30

Genoa-Verona ore 18.30

Juventus-Roma ore 20.45

Udinese-Como ore 20.45