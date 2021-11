Serie A, tegola scudetto per il Napoli: Osimhen sarà operato

21-11-2021 23:29

Domenica da dimenticare per il Napoli di Luciano Spalletti. Dopo la sconfitta nel big match contro l’Inter, è arrivata una tegola ben più pesante del ko con i nerazzurri: Victor Osimhen dovrà fermarsi almeno un mese per infortunio.

Napoli, Osimhen va ko: cosa è successo

L’attaccante nigeriano è stato protagonista di uno scontro di gioco fortuito con Skriniar al 52′ della partita di San Siro. Immediatamente sostituito da Petagna, si è sottoposto ad alcune lastre che hanno evidenziato fratture multiple scomposte dell’orbita e dello zigomo sinistro.

E’ stata la stessa società azzurra ad annunciarlo sui social: “Gli esami strumentali effettuati a Victor Osimhen al termine della gara Inter-Napoli hanno evidenziato fratture multiple scomposte dell’orbita e dello zigomo sinistro. Il calciatore sarà sottoposto a intervento chirurgico nei prossimi giorni e questa notte rimarrà in osservazione all’ospedale Niguarda di Milano”.

Napoli, Osimhen va ko: i tempi di recupero

Le prime indiscrezioni parlano di un mese di stop: è quindi a fortissimo rischio il big match del 19 dicembre contro il Milan a San Siro. Oltre al danno anche la beffa: Osimhen recupererà in tempo per partire per la Coppa D’Africa, in programma a gennaio. Luciano Spalletti rischia così di dover fare a meno del suo bomber a lungo.

Napoli, Osimhen va ko: i numeri del nigeriano

Osimhen ha disputato undici partite di Serie A in questa stagione, andando a segno cinque volte e fornendo due assist decisivi. In Europa League il nigeriano ha invece segnato 4 gol nelle tre partite disputate.

Un ko inaspettato: lo stesso Spalletti in conferenza stampa era parso ottimista. “Ha quest’occhio gonfio, quando ha preso la botta non vedeva neanche tanto bene. Stava venendo fuori l’ematoma intorno all’occhio, ma penso che finisca lì, che sia un trauma contusivo e basta. Lo spero”. Poche ore dopo la tegola che rischia di costare carissimo nella lotta per lo scudetto.

