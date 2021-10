Serie A, tempo di rinnovi in casa Milan: dopo Kjaer, altre tre verso il prolungamento

28-10-2021 12:01

Il rinnovo di ieri di Simon Kjaer, che guadagnerà 1,5 milioni di euro fino al 2024, apre la strada ad altri rinnovi eccellenti in casa Milan. I rossoneri vogliono a tutti i costi evitare altri questioni simili a quelle verificatesi con Donnarumma e Calhanoglu, e proprio questo la società di Via Aldo Rossi si sta già muovendo per i prolungamenti di Theo Hernandez, Bennacer e Rafael Leao.

Nonostante tutti e tre abbiamo un contratto col Diavolo fino al 2024, i vertici della società si vogliono muovere per tempo viste le trattative complicate. Quella di Theo Hernandez soprattutto si prospetta lunga e difficile per via del valore assoluto del giocatore. Per convincerlo a rimanere a Milanello servirà qualcosa di più dei soldi (il francese ha già dimostrato di tenere molto ai rossoneri) dato che molte altre squadre sarebbero disposte a fare follie pur di accaparrarselo in scadenza.

OMNISPORT