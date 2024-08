Le partite di oggi: Serie A, terza giornata. Dove vedere Venezia-Torino e Inter-Atalanta

La programmazione delle gare della nona giornata di Serie A 2023-24, si parte oggi e si chiude lunedì, di seguito gli orari, le date e la diretta tv

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

La Serie A entra subito nel vivo con la terza giornata. Tanti big match in programma, con l’Inter che ospiterà l’Atalanta di Gasperini a San Siro e il Milan che affronterà la Lazio. Grande attesa anche per la sfida tra Juventus e Roma, in programma domenica 1 settembre. Di seguito, il programma completo e gli orari.

La situazione in classifica prima della 10a giornata

Classsifica: Juventus 6, Inter 4, Torino 4, Genoa 4, Udinese 4, Parma 4, Empoli 4, Empoli 4, Atalanta 3, Lazio 3, Napoli 3, Verona 3, Fiorentina 2, Cagliari 2, Milan 1, Roma 1, Monza 1, Venezia 1, Bologna 1, Como 1 , Lecce 0.

Le partite in programma per la XXa giornata e dove vederle

Venezia-Torino 30 agosto 18:30 Dazn Inter-Atalanta 30 agosto 20:45 Dazn Bologna-Empoli 31 agosto 18:30 Dazn Lecce-Cagliari 31 agosto 18:30 Dazn Sky Lazio-Milan 31 agosto 20:45 Dazn Napoli-Parma 31 agosto 20:45 Dazn Fiorentina-Monza 1 settembre 18:30 Dazn Genoa-Verona 1 settembre 18:30 Dazn Sky Juventus-Roma 1 settembre 20:45 Dazn Sky Udinese-Como 1 settembre 20:45 Dazn

Le partite sono tutte in diretta su Dazn fai qui il tuo abbonamento

Le partite di oggi, venerdì 30 agosto

Ad aprire la terza giornata di Serie A sarà la sfida tra Venezia e Torino . Allo stadio Pier Luigi Penzo, la squadra di Di Francesco ospiterà gli uomini di Vanoli dopo lo 0-0 contro la Fiorentina , che è valso il primo punto in campionato. I granata, invece, sono reduci dalla vittoria casalinga contro l’ Atalanta .

sarà la sfida tra e . Allo stadio Pier Luigi Penzo, la squadra di ospiterà gli uomini di dopo lo 0-0 contro la , che è valso il primo punto in campionato. I granata, invece, sono reduci dalla vittoria casalinga contro l’ . Riflettori puntati sul primo big match di questa giornata. L’Inter ospiterà l’Atalanta di Gasperini dopo il pareggio all’esordio con il Genoa e la vittoria contro il Lecce nella seconda giornata. D’altra parte, la Dea approderà a San siro dopo il ko in rimonta subito contro il Torino.

Le partite di domani, sabato 31 agosto

Il Bologna di Vincenzo Italiano torna al Dall’Ara per la sfida contro l’ Empoli dopo il ko al Maradona contro il Napoli di Conte . Sentimenti opposti per gli azzurri dello squalificato D’Aversa , reduci dalla vittoria all’Olimpico contro la Roma per 1-2.

di torna al per la sfida contro l’ dopo il ko al Maradona contro il di . Sentimenti opposti per gli azzurri dello squalificato , reduci dalla vittoria all’Olimpico contro la Roma per 1-2. Il Lecce , unica squadra ancora a secco di punti, ospiterà il Cagliari al Via del Mare . La squadra salentina arriva alla terza giornata dopo i ko contro Atalanta e Inter , mentre i sardi dopo i pareggi contro Roma e Como .

, unica squadra ancora a secco di punti, ospiterà il al . La squadra salentina arriva alla terza giornata dopo i ko contro e , mentre i sardi dopo i pareggi contro e . L’altro big match di giornata andrà in scena all’Olimpico, dove la Lazio affronterà il Milan di Fonseca. Voglia di riscatto per entrambe le squadre dopo un avvio di stagione con più ombre che luci: nella seconda giornata, entrambe le squadre sono state mandate ko, rispettivamente da Udinese e Parma .

affronterà il di Fonseca. Voglia di riscatto per entrambe le squadre dopo un avvio di stagione con più ombre che luci: nella seconda giornata, entrambe le squadre sono state mandate ko, rispettivamente da e . Il Napoli di Conte apre nuovamente le porte del Maradona, questa volta per la sfida contro il Parma. I partenopei vogliono cavalcare l’onda dell’entusiasmo dopo la vittoria contro il Bologna, utile a mettere da parte i malcontenti del ko all’esordio contro il Verona. Sorprendente inizio di stagione per gli uomini di Pecchia, dopo il 2-2 al debutto con la Fiorentina e la vittoria interna contro il Milan.

Le partite di domenica 1 settembre

Subito sfida da ex per Raffaele Palladino , attuale allenatore della Fiorentina e che nella terza giornata affronterà il Monza . Avvio di stagione a rilento per i gigliati con tre pareggi, incluso quello nei playoff di Conference contro il Puskas . I brianzoli di Nesta , con un solo punto conquistato finora frutto dello 0-0 contro l’Empoli all’esordio, vorrà subito riscattarsi dopo il ko interno contro il Genoa .

, attuale allenatore della e che nella terza giornata affronterà il . Avvio di stagione a rilento per i gigliati con tre pareggi, incluso quello nei playoff di contro il . I brianzoli di , con un solo punto conquistato finora frutto dello 0-0 contro l’Empoli all’esordio, vorrà subito riscattarsi dopo il ko interno contro il . Allo stadio Ferraris, il Genoa ospiterà il Verona . Buona partenza per i rossoblù, reduci dal pareggio all’esordio con i campioni d’Italia dell’Inter e la vittoria nella seconda giornata con il Monza. Bene anche gli uomini di Zanetti nella gara d’esordio contro il Napoli (3-0), per poi cadere contro la Juventus di Motta per 0-3.

ospiterà il . Buona partenza per i rossoblù, reduci dal pareggio all’esordio con i campioni d’Italia dell’Inter e la vittoria nella seconda giornata con il Monza. Bene anche gli uomini di nella gara d’esordio contro il Napoli (3-0), per poi cadere contro la Juventus di Motta per 0-3. L’ultimo big-match della terza giornata sarà quello tra Juventus e Roma . In contemporanea con Udinese-Como , di fatto, chiuderà il turno. Non poteva sperare un inizio migliore Thiago Motta sulla panchina dei bianconeri, con le vittorie contro Como e Verona . Sentimenti opposti per la squadra di De Rossi , che finora hanno conquistato un solo punto, maturato nel match contro il Cagliari , e subito il ko interno contro l’ Empoli . Clima incandescente in casa giallorossa, con la lite tra il tecnico De Rossi e Cristante .

e . In contemporanea con , di fatto, chiuderà il turno. Non poteva sperare un inizio migliore sulla panchina dei bianconeri, con le vittorie contro e . Sentimenti opposti per la squadra di , che finora hanno conquistato un solo punto, maturato nel match contro il , e subito il ko interno contro l’ . Clima incandescente in casa giallorossa, con la lite tra il tecnico e . Al Bluenergy Stadium, si sfideranno Udinese e Como. Buona partenza in campionato anche per i bianconeri, che vogliono confermare le buone prestazioni avute finora e ripetersi dopo il successo interno contro la Lazio. La squadra di Fabregas, invece, va ancora a caccia dei primi tre punti in Serie A, dopo il ko all’esordio contro la Juventus e il pari contro il Cagliari.

Per seguire live tutte queste partite, le migliori cronache in tempo reale le trovi qui su Virgilio Sport.

Se invece vuoi vedere tutto il campionato di Serie A 2024-25 in diretta tv e streaming sottoscrivi qui il tuo abbonamento a DAZN.