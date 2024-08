Roma, De Rossi e Cristante alle mani, citato Paredes: la clamorosa indiscrezione da Trigoria

Situazione piuttosto tesa in casa della Roma: una indiscrezione parla di rissa sfiorata tra l'allenatore De Rossi e Cristante, in cui viene citato anche Paredes. La crisi della squadra nel dettaglio

In due partite della nuova stagione di Serie A 2024/2025 la Roma ha raccolto poco, al limite del quasi niente. Zero vittorie, un solo punto (un pareggio a cui è seguita una sconfitta). Un bilancio poco edificante per la squadra di Daniele De Rossi, al centro di una indiscrezione che la dice (o la direbbe) lunga sui nervi tesi a Trigoria: parliamo del presunto scontro, quasi fisico, avvenuto con Bryan Cristante.

L’indiscrezione dell’alterco tra De Rossi e Cristante (e si inserisce anche Paredes)

Secondo il giornalista di Rai Sport Aurelio Capaldi, infatti, tra i due sarebbe scoppiato un alterco, o se vogliamo un confronto alquanto duro. E addirittura pare che allenatore e mediano siano quasi venuti alle mani, con Leandro Paredes forse intervenuto per separare i due litiganti.

Troppa tensione in casa Roma. Lite tra De Rossi e Cristante, separati dopo un reciproco scambio di parole pesanti. Citato anche Paredes, considerato molto vicino al tecnico giallorosso. I particolari nei tg di @RaiSport e @RaiNews — Aurelio Capaldi (@AurelioCapaldi) August 28, 2024

La crisi giallorossa: il caso Cristante e lo voci sull’addio alla Roma

Cristante, tra l’altro, rappresenta un giocatore di cui la stessa società potrebbe potenzialmente valutare la cessione. A patto che ci sia un’offerta non inferiore ai 20 milioni di euro, come ha riportato il Corriere dello Sport. A sua volta, lo stesso centrocampista pare non sia molto soddisfatto della sua permanenza a Roma, oltre a non essere pienamente in condizione come ha dimostrato nel match contro l’Empoli (dove è stato richiamato in panchina dopo aver giocato 62 minuti).

Cristante stesso ha capito che la società potrebbe cederlo in questi ultimi giorni di mercato. E mal digerirebbe una stagione, un’altra, senza la Champions. Insomma l’umore dell’ex Atalanta non è dei migliori, ma sempre per il Corriere dello Sport è difficile che possa trovare approdo altrove viste le tempistiche molto strette (e pare sia tramontata la suggestione di uno scambio con l’Inter per Frattesi). Ecco perché la Roma tiene duro sulla richiesta di 20 milioni: solo in caso di una signora offerta giunta in extremis, si potrà discutere di una cessione del centrocampista con un contratto in essere sino al 2027.

La crisi giallorossa: cosa non sta funzionando nella Roma

Tutto questo sullo sfondo di una Roma che naviga in acque agitate, come abbiamo visto dallo scontro (o presunto tale con De Rossi). La situazione attuale di Cristante spiegherebbe i nervi tesi dell’alterco con De Rossi, che intanto deve fare i conti come abbiamo visto con un avvio di campionato a tinte horror: zero reti a Cagliari, una, messa a segno da Shomurodov (con tutto il rispetto, avessi detto…) nella disfatta (in casa) contro l’Empoli.

È vero, i giallorossi in due partite hanno colpito quattro legni. Ma questo è anche indice di una squadra ancora non incisiva, con il nuovo arrivato per il post Lukaku (e anche Belotti) Artem Dovbyk ancora non a fuoco (per De Rossi è una questione di palle non servite al meglio da parte dei compagni). Ma non gira al meglio neanche il centrocampo, in attesa che il neoacquisto Enzo Le Fée si amalgami al meglio nella mediana.

Aver trattenuto Dybala, per ora, ha rappresentato una panacea d’immagine, considerato il contestuale arrivo di Soulé, anch’egli ala sinistra e che pone interrogativi sul fatto che i due possano entrare in conflitto di ruolo. E in tutto ciò domenica ci sarà il match in casa della Juventus, attualmente unica realtà di Serie A a punteggio pieno.