Serie A, Thiago Motta: "Felice per la continuità dei risultati, ma piedi per terra"

Il tecnico del Bologna: "Non c'è una favorita per l'ottavo posto, Kyriakopoulos parte come terzino, poi sarà più offensivo".

03-02-2023 14:42

Il derby dell’Appennino (fischio d’inizio alle 18 di domenica) è la chance per il Bologna di prolungare a 4 la striscia di gare utili, confermando il successo (2 a 1) della gara di andata, Thiago Motta predica però la calma necessaria: “L’Europa? Piedi per terra, rimaniamo concentrati sulla Fiorentina, è una grande squadra che pressa alto e non ti fa giocare, dovremo giocare in maniera veloce e dare una mano al compagno con la palla, attaccare la profondità sui loro centrali che si spingono in avanti; guardo partita dopo partita, non c’è una favorita per l’8a posizione, dipende anche dal momento di forma delle squadre. La soddisfazione è la continuità, frutto del lavoro in allenamento; per crescere il Bologna dovrà migliorare”.

L’italo-brasiliano preferisce parlare dei suoi ragazzi: “Arnautovic sarà ancora assente, Zirkzee ha l’occasione di salire di livello nelle prestazioni, De Silvestri e Medel dovrebbero essere a disposizione dalla settimana prossima, Barrow non è stato ceduto, mi aspetto che entra in competizione per ricoprire il suo nuovo ruolo, Sono felice dell’acquisto di Kyriakopoulos, è ben allenato e con il tempo entrerà nei meccanismi, vedremo di farlo giocare più offensivo, come ha già fatto nel Sassuolo, ma per adesso lo considero un terzino. E’ l’esempio del giocatore che voglio per il mio Bologna”.