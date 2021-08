Serie A TIM al via, la nuova squadra DAZN è pronta

Per i prossimi tre anni, tutte le partite della Serie A TIM saranno su DAZN. Il campionato 2021/2022 prenderà il via il 21 agosto e la principale piattaforma di streaming sportivo al mondo si prepara a una grande stagione: nuova DAZN Squad, nuovi modi di godersi lo spettacolo del calcio e “The Square”, l’innovativo spazio in cui dare vita a nuovi contenuti sia live, sia on demand.

Una DAZN Squad arricchita e rinnovata

10 gare di campionato a giornata, di cui 7 in esclusiva, meritano una squadra d’eccezione, arricchita e rinnovata. A raccontare tutta la Serie A TIM troveremo il campione del mondo Andrea Barzagli, Massimo Ambrosini, Alessandro Matri, Riccardo Montolivo e Giampaolo Pazzini. Debutto DAZN anche alla conduzione, con l’esperienza, la passione e la vitalità di Marco Cattaneo e Giorgia Rossi.

Confermati gli altri membri della DAZN Squad, di cui fanno parte anche Pierluigi Pardo, Diletta Leotta Francesco Guidolin, Federico Balzaretti, Stefano Borghi, Roberto Cravero, Dario Marcolin, Massimo Gobbi, Simone Tiribocchi, Stefan Schwoch, Ricky Buscaglia, Riccardo Mancini, Alessandro Budel, Marco Russo, Tommaso Turci, Davide Bernardi, Gabriele Giustiniani, Edoardo Testoni, Alessandro Iori, Dario Mastroianni e Federica Zille.

Sempre al centro dell’azione con “The Square” e DAZN Original

Ma a rinnovarsi sarà anche il modo di vivere lo sport, con l’innovativo spazio “The Square” a dare vita ai contenuti DAZN sia live, sia in modalità on demand. Uno spazio multifunzionale e dinamico, che nella struttura e nell’allestimento ricorderà il design urbano e sarà aperto alle più svariate contaminazioni, dalla musica alla street art.

“The Square” sarà una vera e propria piazza, capace di raccontare il calcio del weekend e da cui avere accesso a contenuti e approfondimenti esclusivi. Uno spazio che conterrà anche postazioni di interazione e analisi con l’intento di perseguire l’obiettivo principale di DAZN: portare il tifoso al centro dell’azione.

Tutto il calcio e l’offerta multisport DAZN

Ma la ricca offerta firmata DAZN non si esaurisce certo qui. Le icone dello sport mondiale e i tanti atleti che hanno saputo far emozionare gli appassionati di tutto il mondo, continueranno a raccontarsi nei DAZN Original, contenuti on demand unici prodotti a livello sia locale, sia internazionale.

L’offerta calcistica di DAZN si completa con tutte le partite di Serie BKT, tutta la UEFA Europa League e il meglio della UEFA Conference League, LaLiga spagnola e il meglio del calcio internazionale, con il fascino e la tradizione della Copa Libertadores e della Copa Sudamericana, la FA Cup, la Carabao Cup e la MLS, oltre ai canali tematici di Inter e Milan e, dal 2021 al 2025, la UEFA Women’s Champions League.

Ma DAZN non è solo calcio. L’offerta comprende infatti un ampio catalogo multisport che ospita MotoGP, Moto2 e Moto3, NFL, UFC, Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe, Indycar, freccette e tutto lo sport dei canali Eurosport 1 HD e 2 HD. Tutto questo a 29,99 euro al mese con possibilità di disdire l’abbonamento in ogni momento, senza ulteriori costi e senza restituzione degli sconti fruiti.

Abbonati ora a DAZN e preparati al meglio a vivere tutte le emozioni di una spettacolare stagione di sport

VIRGILIO SPORT | 16-08-2021 09:00