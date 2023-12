Serie A, top e flop 17ª giornata: cattivi e senza pietà anche a Natale. Bisseck e Yildiz la meglio gioventù, Politano combina guai

La diciassettesima giornata del campionato di serie A 2023/24 con i nostri immancabili top e flop, con un pizzico di irriverenza anche a Natale tra promossi e bocciati: Inter e Juve se ne vanno spinte dalle "novità" Yildiz e Bisseck. Politano inguaia il Napoli

24-12-2023 17:18

La capolista se ne va ma non da sola. Inter e Juve vincono e proseguono una fuga a due che oramai va avanti da oltre un mese con le altre a fare il gioco del “chapa no”. E se Bisseck e Yildiz sono i nuovi volti delle prime due della classe, Vlahovic e Barella sono invece i nomi soliti che trascinano bianconeri e nerazzurri verso un duello sotto l’albero che si chiama lotta per lo scudetto.

Alle loro spalle i timidi segnali di incoraggiamento di Milan e Napoli si sono già persi nel vuoto di Salerno e di Roma: i rossoneri inciampano ancora e si fanno pure male nel vero senso della parola con l’infermeria che sembra l’Autostrada del Sole in pieno ponte ferragostano; gli azzurri perdono la testa, anche qui seriamente, finendo in 9 al cospetto della Roma.

Chi invece continua a stupire sono Bologna e Fiorentina che si candidano sempre più a un posto nell’elite della zona Champions. Vuoi vedere che… Questo e molto altro come sempre come al solito tra qualche bocciatura e qualche promozione il nostro viaggio tra i top e flop della 17sima giornata di serie A. Con un po’ di cattiveria e un pizzico di ironia. Che non guasta mai, in fondo è solo un giuoco… del calcio.

Top e Flop della diciassettesima giornata di serie A

Di Gregorio FLOP 3: maledetta costruzione dal basso, ma perchè il portiere deve sempre impostare? Quante volte il portiere del Monza si sarà fatta questa domanda dopo il gol preso dalla Fiorentina? Almeno 3 volte? Ecco spiegato il voto. Su con la vita! E dalla sta palla…

Zarraga TOP 7 : per la rubrica "all'improvviso uno sconosciuto". Bravissimo!

Vlahovic TOP 7,5 : salta in cielo per scagliare la palla nella porta del Frosinone, tenere la scia dell'Inter, scacciare ancora una volta le critiche e magari pure le panchine. Ma quante cosa ha fatto con quel colpo di testa… bene per lui e per la Juve.

Maignan FLOP 5 : come tanti, come molti del Milan non è quello dello scudetto, non è quello dello scorso anno. La bravura non si discute, le paratone continue e farle ma le incertezze sono aumentate. Come Pioli, come Leao, come Theo Hernandez. I problemi del Milan sono contagiosi…

Costil TOP 7 : sostituisce Ochoa ma evidentemente prende gli stessi guanti, vola di qua, vola di là a fermare Giroud e gli altri. Come lui, ma senza eredità e senza temere di tornare in panchina, Falcone pur senza evitare il ko del Lecce. Prodigiosi.

Guendouzi TOP 7,5: fuori Immobile, fuori Luis Alberto, si prende la Lazio sulle spalle e la porta in trionfo a Empoli. Basta? Pensiamo proprio di sì!

Supertop della diciassettesima giornata: Yildiz e Bisseck, la meglio gioventù, 9!

E’ il loro il volto fresco e giovanile, ma soprattutto vincente della 17sima giornata di serie A. Sotto l’albero di Natale i loro gol sono dei regali da scartare per chi ama il calcio. Il turco si traveste da Alberto Tomba, passa in mezzo a tre, buca il Frosinone ed esulta alla Del Piero, mica male come riferimento e citazione. Insomma ha stoffa, e anche lingua, il ragazzo. Il tedesco invece si porta avanti e colpisce come un navigato centravanti nonostante sia un difensore di quelli moderni, versatile, anzi di più. La carta d’identità è dalla loro parte.

Sperflop diciassettesima giornata: Politano fuori di testa, 2!

L’arbitro ti fischia fallo a favore, peraltro mette mani al cartellino per ammonire il tuo avversario. E tu cosa fai per tutta risposta? Gli tiri un calcetto beccandoti il rosso che lascia i tuoi in 10? Non si fa, non si fa, Politano, questa cosa non si fa. Il crollo del Napoli comincia per colpa sua.

