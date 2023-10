Serie A, Top e Flop dei Portieri per rendimento: Skorupski super, male Ochoa e Rui Patricio

Sorprendono i portieri delle medio-piccole, steccano vecchie certezze: Skorupski al top, Milinkovic-Savic deludente, crisi nera per Milinkovic-Savic

Il calcio non è una scienza esatta, ma continua ad avere delle valide regole non scritte. Non sbagliare la spina dorsale della squadra, in fase di costruzione dell’organico, è il primo diktat di ogni direttore sportivo. Si inizia sempre dai portieri, anche in Serie A. Dal rendimento dei numeri uno delle big alla percentuale di parate fatta registrare da giocatori come Skoruspki e Di Gregorio: entriamo nel dettaglio di dati e statistiche degli estremi difensori del massimo campionato italiano, analizzando top e flop delle prime 8 giornate.

Portieri Top dopo 8 giornate: rendimento e percentuale parate

Stando a quanto visto fino all’ottava giornata di Serie A, risulta davvero difficile inserire uno dei portieri delle big tra i top di questo avvio di campionato. Il motivo? È presto spiegato: Sommer (Inter) e Szczesny (Juventus) hanno già messo a referto un errore grave, entrambi contro il Sassuolo di Dionisi, mentre la continuità di Mike Maignan (Milan) è stata minata dall’ennesimo problema al polpaccio.

Non ha convinto nemmeno Alex Meret, campione d’Italia in carica con il Napoli di Rudi Garcia, che convive da sempre con critiche e scetticismo ai piedi del Vesuvio. Nella media il rendimento di Ivan Provedel (Lazio) e Pietro Terracciano (Fiorentina), ma non sempre ha aiutato l’atteggiamento ultra-offensivo di Sarri e Italiano.

A sorprendere positivamente, invece, sono stati sicuramente Lukasz Skorupski e Michele Di Gregorio, rispettivamente protagonisti tra i pali di Bologna e Monza, non certo compagini candidate alla vittoria dello Scudetto. Due certezze al fantacalcio, ma soprattutto due affidabili guardiani delle squadre allenate da Thiago Motta e Raffaele Palladino.

Il polacco è cresciuto in maniera esponenziale dal punto di vista tecnico, grazie ad un maggiore coinvolgimento in fase di impostazione, con un totale di 301 tocchi e 227 passaggi, di cui 157 con palla in movimento. 6 gol subiti e 4 clean sheet in 8 partite disputate con la maglia del Bologna quest’anno, con Skorupski che ha effettuato 20 parate, 14 delle quali da distanza ravvicinata.

L’estremo difensore scuola Inter, dal canto suo, è arrivato a toccare la sfera in 348 occasioni, partecipando attivamente alla manovra dei brianzoli, come confermano i 200 passaggi positivi, tra appoggi nella propria metà campo e lanci nei 50 metri avversari. Tra conclusioni da fuori e tiri dall’interno dell’area, l’uomo “Di-Gre” è stato chiamato in causa concretamente in ben 30 circostanze.

Inoltre, meritano più di una citazione portieri del calibro di Lorenzo Montipò, Stefano Turati e Wladimiro Falcone: il numero uno dell’Hellas Verona vanta attualmente 3 porte inviolate e si è distinto spesso per interventi tanto spettacolari quanto efficaci. Il “lancia-cori” dello spogliatoio frusinate, invece, si gode lo straordinario momento della truppa di Eusebio Di Francesco, a cui è contribuito sensibilmente. Basti ricordare la clamorosa parata su Toljan in Frosinone-Sassuolo. Bene anche l’ex Samp, costretto a metterci seriamente i guantoni 20 volte.

Portieri Flop: chi ha deluso di più, male Ochoa e Rui Patricio

Individuare i flop, tra i portieri scesi in campo in questo avvio di campionato, appare addirittura più facile. Tutt’altro che granitica, finora, la difesa della Roma di José Mourinho, che ha messo in discussione un veterano come Rui Patricio, che ha perso anche il posto da titolare nella nazionale portoghese nel recente passato. Appena 9 parate per il lusitano, che sta pagando una crisi di identità dei giallorossi, nonostante i due clean sheet collezionati.

In casa Salernitana, malissimo Guillermo Ochoa, al pari dei suoi compagni di squadra. Le prestazioni dei granata, infatti, hanno portato all’esonero di Paulo Sousa e all’ingaggio di Filippo Inzaghi, che azzererà qualsiasi gerarchia. Il messicano ha già subito 17 gol, parando un totale di 25 tiri e mostrandosi incerto in più di una circostanza. Dopo il pesante 3-0 di Monza, scalpita l’esperto Costil.

Sponda Cagliari, Boris Radunovic si è dovuto accomodare in panchina all’indomani della 7a giornata, lasciando spazio a Simone Scuffet. Il gigante serbo ha commesso diversi errori negli ultimi turni della Serie A 2023-24, pur avendo iniziato discretamente questo campionato, salendo in cattedra soprattutto contro l’Udinese di Sottil con una super parata su Lucca. 12 reti incassate e 16 parate che non possono bastare per salvare il team di Claudio Ranieri.

Crisi Vanja Milinkovic-Savic: i tifosi del Torino invocano Gemello

Vanja Milinkovic-Savic merita un capitolo a parte. Il portiere del Torino, il più alto del nostro campionato, aveva iniziato questa stagione nel modo giusto, facendo registrare ben 4 clean sheet, complice la solidità del reparto difensivo disegnato da Ivan Juric. Numeri, però, che rischiano di ingannare tifosi ed appassionati, considerando che il serbo continua a manifestare evidenti lacune sotto il profilo tecnico, sia tra i pali che in uscita, pur avendo a disposizione una struttura fisica importantissima.

I due errori nel derby contro la Juventus hanno confermato la tendenza dell’ultimo periodo, scatenando l’ira dei supporters del Toro, stanchi di assistere sempre alle medesime situazioni. Si invoca addirittura l’impiego di Gemello, estremo difensore cresciuto nelle giovanili granata e mai realmente preso in considerazione dalla società di Urbano Cairo. Dopo aver rinnovato pochi mesi fa, difficile che il fratello di Sergej perda la maglia da titolare.

Piede d’oro, per lunghezza del lancio e precisione del tocco, ma in porta sono ancora troppe le cose che non vanno. In più, il carattere fumantino non lo rende particolarmente sereno nell’arco di tutti i 90 minuti.