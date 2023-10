La classifica senza errori arbitrali, ottava giornata: due partite falsate da sviste

Genoa-Milan, il gol di Pulisic e il pazzo finale

Si è già discusso a lungo sulla sfida di Marassi tra Genoa e Milan, risolta da un gol dubbio di Pulisic e caratterizzata dalla doppia espulsione dei portieri nel finale di gara. Il talent arbitrale di Dazn, Marelli, e il designatore Rocchi hanno spiegato perché il VAR non è intervenuto, ma non hanno assolto l’arbitro per quello che rimane un errore evidente e decisivo. Svista clamorosa di Piccinini, dunque, mentre sono corrette le espulsioni dei due portieri nel lunghissimo recupero.

Rigore concesso e poi tolto: l’arbitro non convince

Altra partita falsata, Empoli-Udinese. Corretto l’annullamento del gol dei toscani: il tocco di Bijol su cross di Baldanzi non può essere considerato una giocata, ma una deviazione, e bene ha fatto Fabbri a non convalidare la rete. Meno convincente la revisione del contatto in area friulana tra Samardzic e Cancellieri, con calcio di rigore prima concesso ai toscani e poi tolto: probabilmente la decisione di campo andava confermata.

Serie A: le altre partite dell’ottava giornata

Nelle altre sfide, manca un giallo a Lautaro in Inter-Bologna sul rigore: errore potenzialmente grave da parte di Guida, perché poi il Toro nella ripresa sarebbe stato ammonito (ma probabilmente con un giallo sul groppone, avrebbe contenuto i suoi ardori). La Penna ha negato un penalty al Napoli per intervento sospetto di Martinez Quarta su Osimhen (ma l’esito del match con la Fiorentina non sarebbe cambiato), mentre è corretta la decisione di Sacchi di concedere rigore al Sassuolo per tocco di mano del leccese Baschirotto: Sacchi finito comunque nell’occhio del ciclone per il mancato saluto all’assistente Di Monte, su cui è intervenuta anche Melissa Satta.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica di Serie A 2022-2023 senza errori arbitrali, aggiornata al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

