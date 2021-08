Serie A, Torino-Atalanta: le probabili formazioni

Tutto pronto per questa sfida in programma all’Olimpico Grande Torino con le due squadre a caccia dei tre punti. Padroni di casa che vogliono riscattare l’opaco campionato dello scorso anno puntando ad una salvezza tranquilla, ospiti che ormai non sono più una sorpresa e che vogliono continuare a stupire in positivo.

In casa granata sembra ormai abbastanza certa la permanenza di capitan Belotti. Per lui maglia da titolare con Zaza in panchina. Alle sue spalle Verdi e Pjaca mentre in porta dovrebbe toccare a Berisha, favorito su Milinkovic-Savic.

Qualche problema in casa Atalanta. Gasperini deve fare i conti infatti con tre squalificati: De Roon, Freuler e Toloi. Spazio allora a Lovato, con Demiral e Djimsiti. Pasalic e Pessina pronti in mediana con Ilicic e Malinovskyi alle spalle di Zapata o Muriel.

PROBABILI FORMAZIONI

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Izzo, Bremer, Buongiorno; Singo, Mandragora, Linetty, Ola Aina; Verdi, Pjaca; Belotti

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Palomino, Demiral, Djimsiti; Maehle, Pessina, Pasalic, Gosens; Ilicic, Miranchuk; Muriel

Squalificati: De Roon, Freuler, Toloi

