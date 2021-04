Serie A, Udinese-Torino: le probabili formazioni

Incrocio pericoloso tra Udinese e Torino, impegnate alla ‘Dacia Arena’ nella giornata di sabato 10 aprile alle ore 20:45. I padroni di casa vogliono ritrovare brillantezza di gioco e punti, dopo le ultime due sconfitte registrate contro Atalanta e Lazio. Dall’altra parte il Torino, galvanizzato da un derby giocato alla pari con la Juventus e concluso con il risultato di 2-2. La squadra di Nicola è in piena lotta per non retrocedere ed ha attualmente due punti di vantaggio sul Cagliari terzultimo e una gara da recuperare contro la Lazio.

L’Udinese si avvicina al match con il Torino con la rosa quasi al completo, eccezion fatta per Pussetto e Jajalo, entrambi fuori fino al termine del campionato. Mister Gotti spera di recuperare Deulofeu, alle prese con un’infiammazione al ginocchio, ma perde Nuytinck: l’olandese ha accusato un problema fisico e contro il Torino non ci sarà.

Problemi di formazione per il Torino, soprattutto in difesa, dove sono indisponibili Sirigu (positivo al Coronavirus) e Singo (infortunio al retto femorale coscia sinistra) e anche Lyanco viaggia verso il forfait per lombalgia.

PROBABILI FORMAZIONI

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Molina, De Paul, Walace, Makengo, Zeegelaar; Pereyra; Llorente. All. Gotti

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Bremer, Buongiorno; Ansaldi, Rincon, Mandragora, Baselli, Murru; Sanabria, Belotti. All. Nicola

OMNISPORT | 09-04-2021 09:53