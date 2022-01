Serie A, ufficiale: Sergio Oliveira è un nuovo giocatore della Roma

12-01-2022 21:21

Ora è finalmente arrivata l’ufficialità: Sergio Oliveira è un nuovo giocatore della Roma. Il centrocampista arriva dal Porto con la formula del prestito con diritto di riscatto. Ecco il comunicato della società giallorossa:

“L’AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto dal Porto di Sergio Oliveira, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022, con diritto di opzione per il trasferimento a titolo definitivo.

Il 29enne è cresciuto nel settore giovanile del Porto e ha preso parte con la nazionale portoghese agli Europei disputati nella scorsa estate. Durante la sua permanenza al Porto Oliveira ha conquistato sei trofei. In carriera ha giocato anche con Beira-Mar, Penafiel e Pacos de Ferreira oltre ad aver avuto tre esperienze all’estero, in Belgio con il Mechelen, in Francia con il Nantes e in Grecia con il PAOK.

“Sergio Oliveira è un calciatore che offrirà alla nostra squadra qualità e personalità”, ha commentato il general manager dell’area sportiva del Club, Tiago Pinto. “In carriera ha vinto molto e ha accumulato una grande esperienza a livello internazionale, nelle più importanti competizioni per club e per nazionali. La sua volontà di vestire la maglia della Roma è stata decisiva per chiudere la trattativa: per noi portare nel club calciatori che vogliano indossare la nostra maglia è davvero molto importante”.

Oliveira è un centrocampista in grado di contribuire sia alla fase difensiva, sia a quella offensiva. Alla Roma indosserà la maglia numero 27.

Benvenuto alla Roma, Sergio!

Queste poi sono le prime parole del calciatore rilasciate ai canali ufficiali del club:

““È fantastico essere qui, in questo grande Club. La Roma ha sempre dimostrato un grande interesse per me: ora voglio aiutare da subito la squadra a raggiungere i suoi obiettivi e a crescere come mentalità. Sono convinto che anche i miei compagni, con cui non vedo l’ora di iniziare a lavorare, mi aiuteranno a crescere”.

