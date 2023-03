Mentre Fiorentina e Roma aprono le danze in anticipo di venerdì, sabato la scena se la prenderà il big match Juventus – Milan. Per la bagarre salvezza ecco Sassuolo – Sampdoria e Pomigliano – Parma.

17-03-2023 18:51

Dopo la Coppa Italia torna il campionato o meglio la Poule Scudetto ed il girone Relegation Round che decreterà chi, invece, potrà rimanere in serie A anche nella prossima stagione.

Si gioca di venerdì tra Fiorentina e Roma per consentire poi alle giallorosse di preparare al meglio la sfida di Champions League con il Barcellona di scena martedì 21 marzo.

Tra i piani alti spicca anche il grande classico Juventus – Milan di scena sabato 18 marzo alle ore 15.

Sul fronte opposto proveranno da subito a collezionare punti salvezza Sassuolo – Sampdoria, avversarie a partire dalle ore 12.30, e Pomigliano – Parma, in programma allo stesso orario ma di domenica 19 marzo.