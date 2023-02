Serie A Women: Juve-Milan un classico, la Roma in casa del Como

Tutto pronto per la 16ª giornata di serie A: dopo aver definito le due pool di post season, le squadre non si tireranno indietro di fronte all’opportunità di fare punti utili per la fase successiva.

03-02-2023 20:19

Ad appena tre giornate dal termine dalla regular season, la serie A women va in scena con una serie di sfide molto aperte sul fronte del risultato finale.

Prima fra tutte il big match tra Juventus e Milan. Sabato alle ore 14.30 il turno si aprirà con quella gara che negli ultimi scontri è valsa la media di sei gol a partita e tanto spettacolo. Le bianconere vogliono riscattare l’andata e si affidano a bomber Girelli che ad oggi conta 98 gol con questa casacca; dal canto loro le ragazze di Ganz puntano a riscattare il ko rimediato nel derby di una settimana fa e si presentano con la collaudata coppia Piemonte – Asllani.

Stesso orario per Pomigliano – Parma con le emiliane a caccia di continuità dopo il successo sul Como.

Ostacolo Como per la Roma di coach Spugna che non può abbassare la guardia se vuole mantenere il gap con le inseguitrici. In casa giallorossa scalpitano anche per l’esordio probabile di Victoria Losada. Fischio d’inizio in programma sabato alle 12.30 proprio come Sampdoria – Fiorentina.

Il quadro si chiuderà domenica con la sfida delle 14.30 tra Inter e Sassuolo: ingresso gratuito per ai tifosi, la società milanese dopo la vittoria nel derby ha deciso di fare un regalo ai propri supporters.