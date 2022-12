Serie A women: Roma-Juventus, è sfida tra regine

10-12-2022 13:01

Lo Stadio Tre Fontane di Roma è già sold out e questo dimostra quanto sia sentito il big match tra la Roma di mister Spugna e la Juventus di coach Montemurro.

Domani, domenica 12 dicembre, alle 14.30, fischio d’inizio della gara più attesa di questo turno.

Le giallorosse vogliono tenere a distanza Girelli & co e forti di un +6 in classifica faranno di tutto per incrementare ulteriormente il distacco. Dall’altro lato c’è una Juventus che non ha ancora digerito la sconfitta ai rigori in Supercoppa Italiana e che punta non solo a riscattarsi ma anche a ridurre il gap per poter avvicinare il più possibile la vetta.

Le due formazioni si presentano all’evento entrambe reduci dal ko di Champions, ma stanno dando lustro al calcio femminile italiano in Europa e cercheranno, anche con questi novanta minuti, di confermare tutto il loro valore.