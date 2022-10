22-10-2022 16:20

Nel pomeriggio di oggi sabato 22 ottobre si sono giocate la prima parte della partite valide per la decima giornata della Serie B.

L’unico pareggio della giornata, fino a questo momento, è l’1-1 tra Brescia e Venezia in casa delle Rondinelle.

Il Frosinone supera in casa il Bari con una rete di Borrelli a tempo ormai scaduto, mentre cade la Reggina di Filippo Inzaghi, in casa, contro un Perugia nel caos ma capace di vincere per 3-2 con orgoglio grazie alle reti di Melchhiorri (doppietta) e di Di Serio. Inutili le reti granata di Gori e Fabbian.

Primo storico successo in Serie B per il neo allenatore Daniele De Rossi, con la sua Spal che schianta a Ferrara il Cosenza con il punteggio di 5-0. La manita emiliana porta le firme di Moncini, Dickmann, Panico, Maistro e Peda.

Cadono i Crociati del Parma, battuti in Trentino 1-0 dal Sudtirol, mentre vince il Como, tra le mura amiche, per 2-1 contro il più quotato Benevento.

In campo ora Ternana-Genoa.