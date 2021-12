Serie B, 18° giornata: vince il Parma, Brescia fermato dal Cittadella

19-12-2021 19:05

Col rinvio di Benevento-Monza, sono solamente tre le gare di Serie B che si sono giocate in questa domenica 19 dicembre 2021. Pareggio tra Perugia e Ternana, coi padroni di casa che vanno in vantaggio con Kouan Oulai ma che vengono ripresi poi da Pettinari al 48′. Pari anche per la seconda in classifica Brescia, che viene fermata in casa 1-1 dal Cittadella. Al gol di Antonucci risponde Moreo al 70′. Vittoria esterna del Parma sui piemontesi dell’Alessandria. Un bel 2-0 firmato da Franco Vazquez e da Benedyczak.

I risultati di oggi:

Perugia-Ternana 1-1

Alessandria-Parma 0-2

Brescia-Cittadella 1-1

