Serie B 2022-2023, SPAL-Perugia: le probabili formazioni

Le possibili scelte di Massimo Oddo e Fabrizio Castori in vista dell'anticipo della 35esima giornata

30-04-2023 08:40

Scontro diretto bollente nella lotta salvezza tra SPAL e Perugia, anticipo (insieme a Cagliari Ternana) della trentacinquesima giornata di Serie B, in cui otto partite su dieci si disputeranno nella giornata di lunedì 1° maggio. Squadre distanziate da un solo punto in classifica: SPAL penultima a 34, Perugia quartultima (e in zona playout) a 35. Ecco le probabili formazioni che scenderanno in campo:

SPAL (4-3-1-2): Alfonso; Dickmann, Arena, Dalle Mura, Tripaldelli; Contiliano, Prati, Maistro; Nainggolan; Moncini, La Mantia. All.: Oddo.

PERUGIA (3-4-1-2): Furlan; Sgarbi, Curado, Struna; Casasola, Santoro, Iannoni, Lisi; Luperini; Di Serio, Di Carmine. All.: Castori.

ARBITRO: Gianluca Manganiello di Pinerolo.