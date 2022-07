Serie B 2022-23: ecco il calendario. Tutte le partite e i big match

15-07-2022 20:49

La Serie B 2022-23 ha il suo calendario: tutte le partite della cadetteria sono state sorteggiate questa sera nella suggestiva cornice del Lungomare di Reggio Calabria. Si partirà venerdì 12 agosto con un anticipo della prima giornata, le cui altre partite si giocheranno il giorno dopo, sabato 13 agosto, mentre la conclusione è prevista per venerdì 19 maggio.

I vincoli per la composizione del calendario di Serie B

I vincoli per la composizione del calendario sono stati questi: negli ultimi 4 turni le gare casalinghe devono essere perfettamente alternate alle trasferte; se durante il girone d’andata o di ritorno una squadra ha due doppi incontri consecutivi in casa o in trasferta uno deve necessariamente essere in casa e l’altro in trasferta; le squadre che si sono già incontrate durante la prima giornata del 2021-22 non possono incontrarsi nella prima giornata di quest’anno, stesso discorso per l’ultima giornata.

Le differenze con la Serie A: calendario simmetrico e niente sosta durante i Mondiali

A differenza di quello di Serie A, il calendario di Serie B è simmetrico, quindi le stesse squadre si incontreranno nel girone di ritorno nella stessa giornata di quello di andata a campi invertiti. Un’altra importante differenza con la massima serie è che il campionato cadetto non si fermerà durante i Mondiali di Qatar 2022 che sono dal 21 novembre al 18 dicembre. I turni infrasettimanali sono due, giovedì 8 dicembre 2022 e martedì 28 febbraio 2023. Sono inoltre in programma tre soste: sabato e domenica 24-25 settembre 2022, sabato e domenica 19-20 novembre 2022 e sabato e domenica 25-26 marzo 2023, più la sosta invernale dal 27 dicembre 2022 al 13 gennaio 2023.

Tutte le squadre e le principali favorite della prossima Serie B

Le 20 squadre sono Ascoli, Bari, Benevento, Brescia, Cagliari, Cittadella, Como, Cosenza, Frosinone, Genoa, Modena, Palermo, Parma, Perugia, Pisa, Reggina, SPAL, Südtirol, Ternana e Venezia. Le neopromosse dalla Serie C sono Bari, Modena, Palermo e Südtirol, che prendono il posto delle retrocesse Crotone, Vicenza, Pordenone e Alessandria. Le due grandi favorite, secondo i bookmaker, sono Genoa e Cagliari, due delle retrocesse della Serie A, seguite da Parma, Benevento, Brescia e Venezia, quest’ultima la terza retrocessa. Attenzione però alle grandi piazze neopromosse Bari e Palermo, ma probabilmente anche al Como, che è vicinissimo a mettere a segno un colpo incredibile come Cesc Fabregas.

Serie B 2022-23, 1ª giornata

Ascoli-Ternana

Benevento-Cosenza

Brescia-Südtirol

Cittadella-Pisa

Como-Cagliari

Modena-Frosinone

Palermo-Perugia

Parma-Bari

SPAL-Reggina

Venezia-Genoa

Serie B 2022-23, 2ª giornata

Ascoli-Spal

Bari-Palermo

Cagliari-Cittadella

Cosenza-Modena

Frosinone-Brescia

Genoa-Benevento

Perugia-Parma

Pisa-Como

Südtirol-Venezia

Ternana-Reggina

