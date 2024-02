Serie B, si parte con Ascoli-Cremonese, ecco tutti i big-match e dove vederli in tv e in streaming

Cresce l'attesa per il big-match al "Barbera" tra Palermo e Como: la programmazione delle gare della 25esima giornata, si parte con l'anticipo tra Ascoli e Cremonese.

16-02-2024 10:34

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Continua a ritmi spediti il cammino in Serie B con la 25esima giornata ormai alle porte. Il palinsesto verrà distribuito da venerdì 16 febbraio a domenica 18 con tanti big-match in programma che potrebbero consolidare o modificare il percorso di alcune squadre. Si partirà con l’anticipo Ascoli-Cremonese e si chiuderà con Venezia-Modena, entrambe sfide attenzionate di questo turno.

Serie B, i big match della 25esima giornata

La 25esima giornata di Serie B si aprirà con Ascoli-Cremonese. Sentimenti opposti per le due squadre, con i padroni di casa che dovranno cambiare marcia per agguantare la zona salvezza e gli ospiti che sperano di conquistare una vittoria che li trascinerebbe almeno per una notte a -3 dalla capolista Parma.

Sabato 17 febbraio sarà una giornata ricca di match, con cinque gare in programma alle 14. Tra queste, il Bari ospiterà la FeralpiSalò al “San Nicola”. Il Cosenza giocherà in trasferta a Lecco, mentre la capolista Parma, affronterà il Pisa al “Tardini”, con i nerazzurri che cercano di scalare posizioni per entrare in zona playoff. Lo Spezia, invece, ospiterà il Cittadella mentre il Catanzaro di Vivarini se la vedrà con il Sudtirol.

Riflettori puntati su Reggiana-Ternana, con gli uomini di Alessandro Nesta reduci da sette risultati utili consecutivi e con l’obiettivo di arrivare in zona playoff. Anche gli uomini di Breda cercano punti, attualmente in zona playout e a -5 dalla salvezza.

Emozioni attese anche nella sfida tra Palermo e Como, sfida d’alta classifica che andrà in scena in un gremito “Barbera”. Sarà una sfida tra la terza e la quinta forza del campionato di Serie B, entrambe reduci da due vittorie. La Sampdoria, invece, proverà a rialzarsi e ad allontanarsi dalla zona playout nell’interessante match contro il Brescia, anch’esso reduce da un ko. La 25esima giornata si concluderà con Venezia-Modena, in programma domenica 18 febbraio al “Penzo”, con inizio alle 16:15.

Serie B, il programma della 25esima giornata

Venerdì 16 febbraio

Ascoli-Cremonese ore 20:30

Sabato 17 febbraio

Bari-FeralpiSalò ore 14

Lecco-Cosenza ore 14

Parma-Pisa ore 14

Reggiana-Ternana ore 14

Spezia-Cittadella ore 14

Catanzaro-Sudtirol ore 16:15

Palermo-Como ore 16:15

Sampdoria-Brescia ore 16:15

Domenica 18 febbraio

Venezia-Modena ore 16:15

La classifica aggiornata di Serie B

Dove vederla in diretta tv e streaming

Non ci sono emittenti che abbiano l’esclusiva assoluta per trasmettere le partite della Serie B. Dazn copre tutte le gare della stagione regolare e dei playoff. Sky trasmette tutto il campionato e i match si possono anche vedere in streaming acquistando un pacchetto su NowTv o sull’applicazione Sky Go, se compresa nell’abbonamento sottoscritto.