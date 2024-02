Serie B, risultati 24a giornata: blitz del Parma, frena la Cremonese, volano Venezia e Palermo. Classifica

L'ultimo match della 23esima giornata di serie B vede la vittoria del Sudtirol sul campo dell'Ascoli: a decidere la sfida una rete di Masiello, gol e autogol per Tair

10-02-2024 16:10

Riprende la marcia del Parma in vetta alla classifica, frena la Cremonese, tornano a ridosso del secondo posto il Venezia e il Palermo, grazie a due preziose vittorie in trasferta. Sono queste le note salienti degli incontri del sabato della 24ma giornata del campionato di Serie B, la quinta del girone di ritorno. Un punto per parte, invece, tra Modena e Cosenza. Attesa per il debutto di Iachini sulla panchina del Bari.

Cittadella-Parma 1-2: la capolista riprende il largo

Riprende la marcia del Parma, che supera in trasferta il Cittadella e riprende il largo in vetta alla classifica. Emiliani in vantaggio dopo 8′ grazie a una staffilata dello spagnolo, ben servito al limite dell’area da Benedyczak. Al 38′ il raddoppio: altro assist di Benedyczak, che di sinistro crossa sul secondo palo per la conclusione al volo vincente di Hernani. Un attimo prima della conclusione del primo tempo il Cittadella accorcia le distanze con Negro da due passi, sugli sviluppi di una punizione. Nella ripresa il Cittadella spinge, ma il risultato non cambia più.

Cremonese-Reggiana 1-1: apre Marcandalli, replica Coda

Succede tutto nella ripresa tra Cremonese e Reggiana. Uno a uno il finale, risultato che frena la corsa dei grigiorossi in zona promozione – aggancio del Como, si avvicinano Venezia e Palermo – e che consente invece all’undici di Nesta di avvicinarsi alla zona playoff. A portare in vantaggio la Reggiana è Marcandalli al 12′, con un perfetto colpo di testa sugli sviluppi di un corner. Al 25′ pareggia Coda, autore di un eurogol su cross di Zanimacchia. Nel finale annullato col VAR un gol a Falletti ed espulso Johnsen per fallo di reazione.

FeralpiSalò-Palermo 1-2: Ranocchia e Soleri show

Vittoria preziosa per il Palermo, che s’impone 2-1 a Piacenza sul campo della FeralpiSalò e accorcia il gap dal vertice. Tutte nel secondo tempo le reti che decidono il match. Pochi minuti dopo una clamorosa auto-traversa di testa di Insigne, è il Palermo a passare in vantaggio al 23′ col neo entrato Ranocchia, su perfetta sponda di Brunori. Al 31′ è Soleri, pure lui in campo da poco, a siglare il raddoppio su traversone di Di Francesco. Nel finale Dubickas, in mischia, dimezza lo svantaggio per i padroni di casa, ma la rimonta si ferma qui.

Modena-Cosenza 1-1: Tutino risponde a Gliozzi

Un punto per parte tra Modena e Cosenza. Finisce 1-1 al Braglia e il risultato matura nel primo tempo, in appena sette minuti. Al 16′ Gliozzi porta in vantaggio la formazione di casa, trovando il primo gol del suo campionato: bellissima la palla di Gerli in verticale per il compagno che, da posizione angolata, riesce a calciare bene sotto la traversa. Poco dopo il Cosenza pareggia: cross di Giamfy, torsione perfetta di Tutino e pallone in rete. Nel finale del secondo tempo espulso Marras dopo consulto VAR, ma il fortino cosentino regge.

Sudtirol-Venezia 0-3: doppietta di Pohjanpalo

Tutto facile per il Venezia, che ritrova gol e vittoria passando con autorevolezza sul campo del Sudtirol. Il risultato si sblocca dopo 12′ per merito di Pohjanpalo, che con la sua girata al volo su invito di Zampano piega le mani del portiere avversario Poluzzi. Il Sudtirol ci prova, ma non riesce a riequilibrare le sorti dell’incontro e al 30′ della ripresa rimane pure in dieci: espulso Masiello per doppia ammonizione. Pochi minuti dopo Zampano, in contropiede, firma il raddoppio mentre nel recupero è Pohjanpalo a incrementare ulteriormente il bottino, su invito di Pierini.

Como-Brescia 1-0: derby deciso da Strefezza

Tre punti d’oro per il Como grazie al successo nel derby sul Brescia. Confronto deciso da una rete di Strefezza dopo una manciata di minuti: destro velenoso a trafiggere Andrenacci, con deviazione determinante di Paghera. Veemente il tentativo di rimonta del Brescia, che si è scontrato però con i legni della porta lariana. Nel primo tempo il Brescia ha colpito una traversa con Olzer, nella ripresa un palo con Borrelli.

Serie B: calendario e risultati 24a giornata

Venerdì 9 febbraio ore 20:30

Como-Brescia 1-0

Marcatore: 7′ pt Strefezza

Sabato 10 febbraio ore 14:00

Cittadella-Parma 1-2

Marcatori: 8′ pt Bernabe (P), 38′ pt Hernani (P), 48′ pt Negro (C)

Cremonese-Reggiana 1-1

Marcatori: 12’ st Marcandalli (R), 25′ st Coda (C)

FeralpiSalò-Palermo 1-2

Marcatori: 23′ st Ranocchia (P), 31′ st Soleri (P), 46′ st Dubickas

Modena-Cosenza 1-1

Marcatori: 16′ pt Gliozzi (M), 23′ pt Tutino (C)

Sudtirol-Venezia 0-3

Marcatori: 12′ pt Pohjanpalo, 36′ st Zampano, 48′ st Pohjanpalo

Sabato 10 febbraio ore 16:15

Bari-Lecco

Catanzaro-Ascoli

Pisa-Sampdoria

Domenica 11 febbraio ore 16:15

Ternana-Spezia

Serie B: la classifica aggiornata

Classifica: Parma 51, Como e Cremonese 45, Venezia 44, Palermo 42, Cittadella 36, Catanzaro 35, Modena 33, Brescia 32, Reggiana 30, Cosenza 29, Pisa, Bari, Sampdoria e Sudtirol 27, Ascoli 22, Ternana, Spezia e Feralpisalò 21, Lecco 20.

Sampdoria: 2 punti di penalizzazione

Serie B, il prossimo turno (16-18 febbraio)

Ascoli-Cremonese venerdì 16 febbraio ore 20:30

Bari-FeralpiSalò sabato 17 febbraio ore 14:00

Lecco-Cosenza sabato 17 febbraio ore 14:00

Parma-Pisa sabato 17 febbraio ore 14:00

Reggiana-Ternana sabato 17 febbraio ore 14:00

Spezia-Cittadella sabato 17 febbraio ore 14:00

Catanzaro-Sudtirol sabato 17 febbraio ore 16:15

Palermo-Como sabato 17 febbraio ore 16:15

Sampdoria-Brescia sabato 17 febbraio ore 16:15

Venezia-Modena domenica 18 febbraio ore 16:15

Serie B: la classifica marcatori completa