Serie B. Como-Brescia 1-0, Strefezza porta Fabregas al secondo posto

I lariani si aggiudicano l'anticipo battendo di misura la squadra di Maran, segna ancora il nuovo acquisto che regala la seconda piazza a -3 dal Parma in attesa del risultato della Cremonese

09-02-2024 22:43

Sotto la pioggia, concedendo poco allo spettacolo, ma privilegiando la concretezza: il Como di Cesc Fabregas batte 1-0 il Brescia e vola temporaneamente al secondo posto in classifica, a -3 dal Parma capolista.

Decide ancora Strefezza

A decidere il confronto, l’eurogol di Strefezza nel primo tempo, quando l’italo-brasiliano, nei pressi del vertice dell’area, ha ricevuto da Curto in verticale, si è aggiustato il pallone e con un destro velenoso ha trafitto Andrenacci. Nell’occasione la deviazione di Paghera ha condizionato la traiettoria del pallone, rendendo impossibile l’intervento di Andrenacci. Il Brescia ha tentato la reazione, colpendo anche una traversa con Olzer nel primo tempo e un palo con Borrelli nella ripresa. Ma nella seconda frazione le rondinelle hanno rischiato anche di subire il raddoppio, se non fosse stato che il gol di Goldaniga è stato annullato. Alla fine il Como festeggia il secondo posto momentaneo in classifica dopo 7′ di recupero.

Dove vedere le partite di Serie B in diretta tv e streaming

Tutte le partite del 24° turno di Serie B, come di consueto, saranno trasmesse in diretta tv sui canali Sky Sport, con “Diretta Goal Serie B” nella giornata di sabato sul 251, per non perdersi nemmeno un minuto. Diritti della B in co-esclusiva con DAZN, nota piattaforma streaming che aprirà finestre dedicate per ogni singola partita, più “Zona Serie B” per un costante giro su tutti i campi, dalle ore 14 del 10 febbraio.

Il Palermo in visita alla Feralpisalò

Tutto pronto per la 24a giornata della Serie B 2023-24, che propone tanti incroci interessanti, sia nelle zone nobili della classifica sia a ridosso dei playout. Sabato il clou del programma, con il Palermo di Eugenio Corini che va a far visita alla Feralpisalò, a otto giorni dal 3-0 rifilato al Bari di Pasquale Marino, già sostituito da Beppe Iachini. I Galletti pugliesi, dal canto loro, se la vedranno con il neopromosso Lecco, rivoluzionato dal mercato di gennaio.

La capolista Parma al Tombolato

Riflettori puntati su Cremonese-Reggiana, con la formazione di Alessandro Nesta che vive un buon momento e non ha intenzione di recitare il ruolo di vittima sacrificale. La capolista Parma scenderà in campo al “Tombolato” contro il Cittadella, mentre il Modena cerca conferme in casa contro il Cosenza. La Sampdoria di Andrea Pirlo sarà ospite del Pisa, in una sfida tutta da seguire, anche solo per la cornice di pubblico presente all’”Arena Garibaldi – Romeo Anconetani”. Ternana-Spezia, invece, mette in palio una buona fetta di salvezza.

Il programma completo della 24a giornata di Serie B

Feralpisalò-Palermo (Sabato ore 14.00)

Sudtirol-Venezia (Sabato ore 14.00)

Cremonese-Reggiana (Sabato ore 14.00)

Modena-Cosenza (Sabato ore 14.00)

Cittadella-Parma (Sabato ore 14.00)

Catanzaro-Ascoli (Sabato ore 16.15)

Bari-Lecco (Sabato ore 16.15)

Pisa-Sampdoria (Sabato ore 16.15)

Ternana-Spezia (Domenica ore 16.15)

Serie B: la classifica aggiornata

Parma 48, Como 45, Cremonese 44, Venezia 41, Palermo 39, Cittadella 36, Catanzaro 35, Brescia 32, Modena 32, Reggiana 29, Cosenza 28, Pisa, Bari, Sampdoria e Sudtirol 27, Ascoli 22, Ternana, Spezia e Feralpisalò 21, Lecco 20

Sampdoria: 2 punti di penalizzazione

Como e Brescia una partita in più