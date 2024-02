Serie B Bari, tifosi contro i De Laurentiis: la protesta della curva e striscione per il patron del Napoli contro il Lecco

Alta tensione a Bari: in occasione della delicata partita contro il Lecco al San Nicola scatta la contestazione della Curva Nord contro la famiglia De Laurentiis

09-02-2024 12:19

Detto, fatto: la Curva Nord aveva annunciato la linea dura e linea dura sarà. A partire dalla delicatissima gara interna contro il Lecco che il Bari non può permettersi di steccare altrimenti rischia di essere risucchiato nella lotta per non retrocedere. La contestazione contro la famiglia De Laurentiis entra nel vivo col San Nicola che rischia di essere meno colorato del solito.

Bari, è rottura tra la Curva Nord e i De Laurentiis: la protesta

I rapporti tra le parti si erano già incrinati da tempo, ma la rottura definitiva si è registrata in seguito alla conferenza fiume del patron del Napoli Aurelio De Laurentiis che ha parlato del Bari come della “seconda squadra” di famiglia. Apriti cielo: il presidente del club biancorosso, Luigi De Laurentiis, è stato costretto a smentire il padre, il sindaco Decaro ha invitato ADL a scusarsi perché “ha offeso tutta la città” e la Curva Nord ha emesso un duro comunicato nei confronti della proprietà. Domani al San Nicola arriva il Lecco ultimo in classifica in una partita da vincere a tutti i costi, ma in curva scatta il momento della contestazione.

L’esordio di Iachini nel momento più difficile: cosa succederà al San Nicola

Dopo la poco felice parentesi Marino, è stato affidato a Beppe Iachini il compito di rilanciare un Bari in estrema difficoltà e a un passo dalle zone più temute della classifica. Il tecnico di Ascoli Piceno è chiamato all’esordio col Lecco in un ambiente ch’è una vera e propria polveriera. La Nord non farà mancare il proprio sostegno ai calciatori in campo, ma la curva potrebbe non tingersi di bianco e rosso. Già, perché, come scrive La Repubblica, in segno di protesta potrebbe essere esposto un solo e unico striscione di dissenso nei confronti della società.

Bari, clima sempre più rovente: in città spuntano striscioni contro i De Laurentiis

Si respira aria pesante nel capoluogo pugliese. Diversi gli striscioni apparsi in città dopo le parole pronunciate da Aurelio De Laurentiis. “Filmauro presenta: padre contro figlio” si legge su uno striscione spuntato nei pressi del San Nicola che fa riferimento alla successiva smentito del figlio di ADL, Luigi, numero uno del Bari. E, ancora, “secondi a nessuno”, oppure “andate via”. Insomma i tifosi dei galletti hanno le idee chiare. Del resto, lo avevano già espresso nel comunicato della Nord: “Non potremo mai essere la ‘seconda squadra’ di nessuno. Per questi motivi, invitiamo la famiglia De Laurentiis a passare la mano e a sparire al più presto dalla nostra città”.

Le parole di Luigi De Laurentiis

Il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, torna sulla polemica degli ultimi giorni nel corso della presentazione del nuovo tecnico Iachini: “Vorrei partire da questi ultimi mesi che abbiamo vissuto. Il momento è stato difficile per tante situazioni, credo che perdere la serie A in quel modo abbia creato tante difficoltà alla squadra e al tecnico che abbiamo confermato perché sentiva di poter continuare anche dopo una botta così difficile”.