Serie B: il Sassuolo espugna il Tombolato, il Frosinone si aggiudica lo scontro diretto contro il Brescia

Serie BKT, 30ª giornata: al Cesena annullato un gol dal VAR, Lapadula spreca dal dischetto, è 0-0 con lo Spezia, la Juve Stabia torna al successo

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Dopo il pirotecnico 2-3 tra Palermo e Cremonese, prosegue la 30esima giornata di Serie B. Il Sassuolo continua la sua corsa verso la Serie A e supera 2-1 il Cittadella, mentre la Juve Stabia, dopo tre turni senza vittorie, torna al successo battendo il Modena. Al Benito Stirpe, il Frosinone conquista tre punti fondamentali nello scontro diretto per la salvezza contro il Brescia, mentre Cesena e Spezia non vanno oltre lo 0-0. Il sabato di cadetteria, dopo il rinvio di Pisa-Mantova, si chiuderà con il match tra Bari e Salernitana al San Nicola.

Mulattieri e Berardi stendono il Cittadella, pari tra Cesena e Spezia

Termina a reti inviolate la sfida tra Cesena e Spezia, con i padroni di casa che si vedono annullare un gol nella ripresa: Calò aveva trovato la via della rete, ma il VAR interviene e ravvisa un fallo di Shpendi sul portiere, vanificando l’esultanza bianconera. Dall’altra parte, lo Spezia ha l’occasione più grande del match con un calcio di rigore battuto da Lapadula, ma Pisseri si supera, respingendo sia il penalty, sia il tentativo di ribattuta del centravanti.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il Sassuolo continua la sua marcia trionfale verso il ritorno in Serie A, superando 2-1 il Cittadella. I neroverdi sbloccano il match con Mulattieri nel primo tempo, mentre nella ripresa è Berardi a trovare il raddoppio. Inutile la rete di Tronchin al 90′ per gli ospiti.

Ritrova il sorriso la Juve Stabia imponendosi 2-1 al Romeo Menti contro il Modena. Mattatore della gara Candellone, autore di una doppietta che mette fine a un digiuno di vittorie che durava da tre giornate. Agli ospiti, non è bastato il rigore di Palumbo per accorciare le distanze e riaprire la partita.

Infine, successo fondamentale per il Frosinone nello scontro diretto per la permanenza in Serie B contro il Brescia. Al Benito Stirpe, il primo tempo si chiude sull’1-1 dopo il botta e risposta tra Kvernadze e Moncini, ma nella ripresa è Ghedjemis a trovare il guizzo vincente che regala tre punti d’oro ai ciociari.

Pisa-Mantova rinviata, il sabato di Serie B si chiude con Bari-Salernitana

Dopo il rinvio di Pisa-Mantova a causa del maltempo che ha colpito la Toscana, il sabato di Serie B si chiuderà con il match del San Nicola tra Bari e Salernitana. Una sfida con punti in palio pesanti con le due squadre animate da obiettivi diametralmente opposti: i biancorossi sono in piena corsa per un posto nei playoff e cercano punti preziosi per consolidare la propria posizione tra le prime otto, mentre i granata, protagonisti di una stagione complicata, lottano per risalire la china e tenere viva la speranza salvezza.

Se sul rettangolo verde si preannuncia battaglia per conquistare punti fondamentali, sugli spalti regnerà il clima di amicizia tra le due tifoserie, storicamente legate da un solido gemellaggio. A impreziosire la serata, come riportato da BariToday, in tribuna ci sarà un ospite d’eccezione: Joao Paulo, leggenda biancorossa e idolo della piazza barese.

Serie B, 30esima giornata: gli orari

Di seguito il programma completo della 30esima giornata del campionato di Serie B e gli orari di inizio delle sfide:

Palermo-Cremonese 2-3

Cesena-Spezia 0-0

Cittadella-Sassuolo 1-2

Frosinone-Brescia 2-1

Juve Stabia-Modena 2-1

Pisa-Mantova rinviata a domenica 16 marzo ore 15:00

Bari-Salernitana sabato 15 marzo ore 19:30

Reggiana-Sampdoria domenica 16 marzo ore 15:00

Sudtirol-Carrarese domenica 16 marzo ore 15:00

Catanzaro-Cosenza domenica 16 marzo ore 17:15

Classifica Serie B 2024/25