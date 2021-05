Serie B, al Venezia l'andata playoff! Lecce sconfitto 1-0

Il Venezia di Zanetti si aggiudica l’andata dei Play-off di Serie B grazie ad una rete di Francesco Forte al 2° minuto della ripresa. Il ritorno al Via del Mare di Lecce è in programma il 20 maggio. Tuttavia alla squadra di Corini, in virtù del miglior piazzamento in classifica, basterà una vittoria con un gol di scarto al termine dei 90 minuti per qualificarsi per la finale. Salentini comunque deludenti oggi.

Le formazioni iniziali:

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Maggio, Lucioni, Dermaku, Gallo; Majer, Hjulmand, Björkengren; Mancosu; Coda, Stepinski.

A disp.: Bleve, Vigorito, Pisacane, Meccariello, Paganini, Yalçın, Nikolov, Listkowksi, Zuta, Calderoni, Henderson, Tachtsidis. All.: Corini.

VENEZIA (4-3-1-2): Maenpaa; Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni, Molinaro; Fiordilino, Taugourdeau, Maleh; Aramu; Forte, Johnsen.

A disp.: Pomini, Ferrarini, Dezi, Felicioli, Bjarkason, Di Mariano, St. Clair, Bocalon, Svoboda, Ricci, Crnigoj, Se. Esposito. All.: Zanetti.

La partita viene risolta ad inizio ripresa, grazie ad un gol di Francesco Forte al minuto 47: palla di Aramu dalla destra per Maleh, che la gira indietro al volo per lo Squalo, il cui sinistro rasoterra sul palo più lontano è un colpo da biliardo.

